Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa

(AVANCE) | El sorteo de Copa del Rey, celebrado este lunes 6 de octubre a las 13.00 horas, ha dado como rival del Real Zaragoza en la primera ronda eliminatoria del campeonato al Mutilvera, que juega en la Segunda Federación Española. La SD Huesca, en cambio, se enfrentará a otro equipo aragonés, al Utebo FC, también de Segunda RFEF.

