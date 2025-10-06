Copa del Rey
Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa
Todos los partidos de esta primera ronda de Copa del Rey se disputarán los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre
(AVANCE) | El sorteo de Copa del Rey, celebrado este lunes 6 de octubre a las 13.00 horas, ha dado como rival del Real Zaragoza en la primera ronda eliminatoria del campeonato al Mutilvera, que juega en la Segunda Federación Española. La SD Huesca, en cambio, se enfrentará a otro equipo aragonés, al Utebo FC, también de Segunda RFEF.
La redacción trabaja en la ampliación de esta información.
