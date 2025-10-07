Jonathan Zhao, la sensación del CBZ: "Es un 'killer', un anotador"

El Club Baloncesto Zaragoza disputó este pasado fin de semana la primera jornada de la actual campaña en Segunda FEB, la tercera categoría el baloncesto masculino nacional. El partido, que supuso el debut del CBZ en la categoría, terminó en Valencia con derrota por cuatro puntos (88-84) ante el Club Esportiu Basquet Lliria, dejando a los zaragozanos con la miel en los labios.

No obstante, no todo fue negativo en el encuentro ante el conjunto valenciano. Un jugador del Club Baloncesto Zaragoza, fichado este verano, firmó una actuación estelar con 29 puntos que ha puesto muchas miradas del entorno del basket sobre él. Toño Martín, director deportivo del CBZ, explica por qué el nivel exhibido por el deportista ha sido toda una sorpresa: “Estaba escondido. En pretemporada tuvo un percance con la espalda”.

Jonathan Zhao vino a la capital aragonesa en junio, con 22 años, desde la NCAA (la Liga de baloncesto universitario de EE. UU.), en la que jugaba con la Universidad de Carson-Newman: “Había muchas expectativas. Muchas ganas de verle”, afirma el técnico del CBZ. El estadounidense es un exterior talentoso que viene de ser una de las referencias ofensivas con su anterior equipo: “Es un anotador, un killer”, añade.

En el momento de empezar a planificar la actual temporada, todo el cuerpo técnico estuvo de acuerdo en que “faltaba un tirador en el equipo”. Es por este motivo por lo que su fichaje no es ninguna casualidad. Además, el entrenador del Club Baloncesto Zaragoza, Víctor Rubio, que acumula más de 600 partidos en Liga FEB y cuenta por ello con muchos contactos en el mundillo, tenía muy buenas referencias sobre el americano. “A mí me cuesta decidirme, pero fue verlo y decir: me gusta”, comenta Toño Martín.

El jugador no solo ha caído de pie en Zaragoza en el aspecto deportivo, sino que, en lo personal, también “se ha adaptado muy bien”. Martín asegura que “es un chico que hace rápido por integrarse, bromea…”. Además, ha contado con la implicación de toda la plantilla: “El vestuario lo ha ayudado mucho. La mayoría son jóvenes como él”, indica. El idioma, en cambio, todavía es una barrera a superar, aunque Zhao está volcado en ello: “No sabe español, pero está aprendiendo. A otros les cuesta más el tema del idioma, pero él tiene mucho interés”.

Con estos argumentos a favor, todo parece estar de cara para que el deportista decidiera continuar en el conjunto zaragozano a final de temporada: “Nuestra intención es que se quede. En FEB no hay cláusula, sería un tema de negociar. Cuando un jugador destaca la gente enseguida dice: os lo van a quitar”, explica el director deportivo.

La imagen ante la afición

Como no podía ser de otra forma, pese a ser un equipo recién ascendido a Segunda FEB, las aspiraciones del CBZ no se quedan únicamente en la permanencia: “Si marcas objetivos pequeños, muchas veces no llegas”, afirma el director deportivo. “El playoff es muy ambicioso, pero nosotros vamos a por ello y luego la Liga ya te pondrá en tu sitio”, añade.

El presidente del club, explica Martín, también ve las cosas de la misma forma: “José Luis, nuestro presidente, es muy exigente, y yo también”. Esto, además, responde a cómo el equipo quiere responder ante sus seguidores: “Por el ADN del propio club, el objetivo tiene que ser alto y exigente. Es la imagen que queremos dar a nuestra afición”.