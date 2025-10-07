La Mutilvera celebra el sorteo de Copa: "Lo que más llamaba era el Real Zaragoza"

La localidad de Mutilva, con una población inferior a los 12.000 habitantes, lucha porque su equipo se mantenga en la Segunda Federación Española, a la que volvió a ascender este año desde Tercera RFEF tras haber descendido en la temporada 23-24. En el grupo dos de la cuarta categoría del fútbol masculino nacional, la UD Mutilvera se enfrenta, entre otros equipos aragoneses, al Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza.

Lo que no es habitual para el conjunto mutilvero es enfrentarse a equipos que compiten o han competido en lo más alto del fútbol español. Sin embargo, el formato actual de emparejamientos de Copa del Rey, nos deja cada año historias de clubs modestos luchando contra grandes gigantes. Así ha sido para la Mutilvera este año en un sorteo que ha primado la proximidad geográfica.

El equipo de Mutilva se enfrentará al Real Zaragoza a finales de este mes de octubre y Iosu Ochoa, coordinador del conjunto navarro, admite que el club no podría estar más satisfecho con el emparejamiento brindado única y exclusivamente por el azar y los bombos de la Real Federación Española de Fútbol: “Lo que más llamaba era el Zaragoza. Diría que prácticamente todos lo queríamos”.

Esto se debe en parte a esa misma cercanía geográfica que hace que muchas de las personas que hoy dirigen el club navarro estuvieran presentes durante la época dorada del equipo de la capital aragonesa: “Muchos aquí hemos vivido partidos del Zaragoza en Primera División”, afirma Iosu Ochoa. Fueron, precisamente, algunos de esos dirigentes, los primeros en enterarse de que su rival sería el equipo maño: “Hubo una quedada de directivos para ver el sorteo de Copa”.

No obstante, no hace tanto que el club navarro se cruzó con uno de los grandes del fútbol nacional en la Copa del Rey. En enero de 2021, tan solo cinco temporadas atrás, los mutilveros presenciaron la visita del Betis, con derrota (1-3), eso sí, y, sobre todo, con la duda de si podrían disfrutar pronto de un acontecimiento similar: “La mayoría pensamos, ¿cuántos años nos quedarán para volver a tener otra oportunidad así?, y mira…”, comenta el coordinador.

Pese a tratarse de una ciudad relativamente pequeña, el club que coordina Ochoa no lo es tanto. En sus 52 equipos, entre fútbol base, amateur y semiprofesional, compiten más de 900 personas entre jugadores y jugadoras. De ellos se ha acordado el coordinador de la UD Mutilvera en relación a lo que significa enfrentarse al Real Zaragoza en Copa: “Nosotros esto lo vivimos como una fiesta del fútbol base y del club”.

Con un ojo puesto en la Liga

Teniendo en cuenta que el Zaragoza era el rival deseado por el equipo de Mutilva y que el azar se lo ha pues enfrente finalmente, los navarros tienen motivos más que de sobra para celebrar sin ni siquiera pensar en ganar la eliminatoria. Aun así, si eres futbolista y lo tuyo es competir, muchas veces es inevitable creérselo: “Cuando se acerque la semana de partido, el runrún y el cosquilleo lo tendrán los jugadores en el cuerpo”, indica Iosu.

Los de Álvaro Garrido se encuentran actualmente, con cuatro puntos, en decimoquinta posición del grupo 2 de Segunda RFEF, tras una victoria, un empate y una derrota. Por eso, concluye Iosu, no deben olvidarse de cuáles son su prioridades a nivel competitivo: “Nuestro objetivo principal es la Liga, pero el partido de Copa también es muy importante para el club”.