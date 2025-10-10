Balonmano
El Bada Huesca se desinfla y cae ante el Bidasoa (32-24)
Los de Nolasco comenzaron bien, pero no tuvieron opciones ante el líder de la Asobal
El Irudek Bidasoa-Irun tuvo un partido cómodo ante un Bada Huesca, al que superó por un rotundo 32-24 después de unos primeros minutos de incertidumbre, para colocarse líder provisional de la Liga ASOBAL a la espera del Granollers- Barcelona del domingo.
Empezó muy bien el cuadro oscense, con un acertado Rafael Paulo desde el punto de penalti y muy mal un equipo local que a los siete minutos había desaprovechado dos penas máximas y se veía obligado a ir a remolque durante un buen tramo del primer tiempo.
El gol del pivote Jevtic pondría por primera vez en ventaja a Bidasoa (7-6) y a partir de ahi la cosa se allanó para un conjunto vasco que daba otra imagen con el chileno Rodrigo Salinas y Tito Díaz liderando sus ataques. Huesca pagaría cara su contundencia defensiva, con cuatro excluidos antes del descanso, circunstancia que los vascos aprovecharon de maravilla para tomar una renta que ya no desperdiciarían.
El polaco Skrzyniarz con sus puntuales intervenciones complementaría un aseado primer período de los bidasotarras y ayudó a orientar a su favor el marcador antes de irse a vestuarios. Los locales entraron con una marcha más al segundo tiempo y el peligroso 21-15 en contra de los oscenses obligó a José Francisco Nolasco a parar el partido en busca de soluciones, algo que no encontraría a pesar del esfuerzo del cubano Frank Cordiés.La escapada de los guipuzcoanos era inexorable y con un brillante Tito Díaz rompieron el marcador para vivir un tranquilo tramo final de encuentro y reservar fuerzas para su debut en la Liga Europea el martes en Rumanía.
Ficha técnica
32 - Bidasoa-Irun: Skrzyniarz, Leo Maciel (porteros), Xabi González (3), Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (4), Mujika (2), Nevado (1), Peciña, Piotr (1), Valles, Dariel García (4, 1 de pen.), Gorka Nieto (4, 2 de pen.), Xabi Tuá (3), Jevtic (2), Tito Díaz (5), Matheus da Silva.
24 - Bada Huesca: Decsi Gabor, Ben Tekaya (porteros), Dani Pérez (4), Youel Cuni (3), Paulo (6 de pen.), Fabricio de Sousa, Moya (2), Nacho Suárez (1), Carlos Përez, Nasarre, Tchitombi (1), Parera (1), Nenadic, Frank Cordiés (4) y Samu Cordiés (2).
Marcadores cada cinco minutos: 2-3; 2-5; 7-6; 11-7; 14-9; 16-13- descanso- 19-15; 23-16; 24-18; 27-19; 29-21; 32-24.
Árbitros: Jorge Escudero y Jesús Escudero. Excluyeron a Jevtic, Matheus, Esteban Salinas, Nevado, Parera, Frank Cordiés, Moya, Nenadic, Cuni.
Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku ante 1424 espectadores
