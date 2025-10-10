El Tarazona quiere afianzarse ante un Murcia venido a menos

La SD Tarazona recibe este sábado en el municipal a las 16.15 horas a un Murcia, que a pesar de su buena plantilla no ha empezado bien la competición en el grupo 2 de Primera Federación y está alejado de los puestos de ascenso que es lo que pretende, por lo que los turiasonenses tienen muchas opciones de sumar los tres puntos para situarse en el centro de la tabla.

Los de Juanma Barrero llegan en decimotercera plaza, con un total de siete puntos tras haber ganado dos partidos, haber empatado otro y acumular tres derrotas. Le sigue el Real Murcia, con tan solo un punto menos tras una victoria, tres empates y dos derrotas.

No obstante, el conjunto aragonés viene de una dura derrota con goleada (3-0) ante un Cartagena que no dio opción alguna al Tarazona a domicilio. El Real Murcia, por su parte, llega de empatar (1-1) en casa contra el Sevilla Atlético. El equipo turiasonense tendrá este fin de semana una nueva oportunidad de seguir cogiendo distancia con los puestos de descenso ante otro equipo murciano.

La sexta jornada de Segunda RFEF, en los grupos 2 y 3, se presenta asequible para los equipos aragoneses que juegan todos este sábado y además no hay ningún derbi después de varios en las últimas jornadas. En el grupo 2, el Deportivo Aragón recibirá en la Ciudad Deportiva este sábado (12.00 horas) al Alfaro en un partido que se prevé igualado entre dos equipos que están próximos en la clasificación, aunque los blanquillos deberían hacer valer el jugar en casa.

El Utebo, líder del grupo, recibirá a las 17.00 horas en Santa Ana a la SD Logroñés en un enfrentamiento en el que también parte como favorito para quedarse los tres puntos, a pesar de que los logroñeses son uno de los rivales fuertes del grupo, pero los zaragozanos hasta el momento lo han hecho mejor.

También el sábado, el Ebro se medirá al histórico Real Unión de Irún a las 16.30 horas en un partido en el que los zaragozanos lo pueden tener difícil ante un rival que aspira al ascenso. El Ejea se desplaza a tierras vascas para jugar a las 16.30 horas ante el Eibar B, y con opciones de no volver de vacío ante un adversario que ocupa posiciones de descenso.

En el grupo 3, el Barbastro recibirá en el campo municipal a las 17.00 horas al Torrent, equipo valenciano que también está en puestos de descenso, por lo que parte como favorito el equipo del somontano oscense que buscará sumar tres puntos para asentarse en la parte media de la tabla.