El zaragozano Eliezer Mayenda confiesa que una estrella de la WWE le escribió para felicitarle por el ascenso
Celebró un gol en el partido decisivo por el ascenso imitando su mítica pose
Uno lleva acompañando a una generación entera que creció viendo la WWE alrededor de todo el mundo, y en España con una gran incidencia gracias al programa Pressing Catch. El otro ha pasado de promesa a realidad. Y el crossover es totalmente inesperado.
Eliezer Mayenda fue una de las sensaciones del Sunderland, donde empezó a coger foco mediático por su juventud y sus goles. Y la llamada de la Selección Española sub-21 ha supuesto un gran impulso, como también el ascenso de su equipo a la Premier.
Mayenda nació en Zaragoza, de padre congoleño y de madre togolesa. Empezó a jugar en el CD Ebro, en La Almozara, pero por motivos laborales su familia emigró cuando él era pequeño a Francia y empezó a destacar en el FC Sochaux. El Sunderland se fijó en él, le fichó y ahora juega en la Premier, para muchos la mejor Liga del mundo.
Pero en una entrevista concedida a la RFEF ha contado un detalle que ha sorprendido a muchos. El zaragozano, el día del ascenso del Sunderland marcó gol y lo celebró como una estrella de la WWE, una de sus grandísimas leyendas y de los más queridos en el mundo: Randy Orton.
Hizo su mítica pose con los brazos en alto y elevando un hombro más que otro. Icónico. La imagen dio la vuelta al mundo... y Randy Orton la vio y le escribió a Eli, como le llaman en el vestuario, para felicitarle por el ascenso y agradecerle el homenaje.
“Después de la final me escribió y me felicitó por el ascenso. Estuvimos hablando. Si viene a ver un partido del Sunderland, puede que lo haga otra vez. Tendré que preguntárselo, que la celebración es suya”, dijo.
