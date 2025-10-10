El zaragozano Eliezer Mayenda confiesa que una estrella de la WWE le escribió para felicitarle por el ascenso

Uno lleva acompañando a una generación entera que creció viendo la WWE alrededor de todo el mundo, y en España con una gran incidencia gracias al programa Pressing Catch. El otro ha pasado de promesa a realidad. Y el crossover es totalmente inesperado.

Eliezer Mayenda fue una de las sensaciones del Sunderland, donde empezó a coger foco mediático por su juventud y sus goles. Y la llamada de la Selección Española sub-21 ha supuesto un gran impulso, como también el ascenso de su equipo a la Premier.

Mayenda nació en Zaragoza, de padre congoleño y de madre togolesa. Empezó a jugar en el CD Ebro, en La Almozara, pero por motivos laborales su familia emigró cuando él era pequeño a Francia y empezó a destacar en el FC Sochaux. El Sunderland se fijó en él, le fichó y ahora juega en la Premier, para muchos la mejor Liga del mundo.

Pero en una entrevista concedida a la RFEF ha contado un detalle que ha sorprendido a muchos. El zaragozano, el día del ascenso del Sunderland marcó gol y lo celebró como una estrella de la WWE, una de sus grandísimas leyendas y de los más queridos en el mundo: Randy Orton.

Hizo su mítica pose con los brazos en alto y elevando un hombro más que otro. Icónico. La imagen dio la vuelta al mundo... y Randy Orton la vio y le escribió a Eli, como le llaman en el vestuario, para felicitarle por el ascenso y agradecerle el homenaje.

“Después de la final me escribió y me felicitó por el ascenso. Estuvimos hablando. Si viene a ver un partido del Sunderland, puede que lo haga otra vez. Tendré que preguntárselo, que la celebración es suya”, dijo.