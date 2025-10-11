El Aragón remonta ante el Alfaro en el minuto 90 y el Utebo sigue líder

La victoria del Deportivo Aragón tuvo de todo. Emoción, remontada y un final apoteósico para que el equipo de Emilio Larraz sumara un nuevo triunfo en Segunda RFEF. Se adelantó el Alfaro en la Ciudad Deportiva pese al buen inicio local pero antes del descanso ya había remontado el Aragón. Facchin de falta directa, que tocó en el defensor, igualó en el minuto 21 y, en el 42, Darius no perdonó desde el punto de penalti. El equipo riojano volvió a poner las tablas en el minuto 52 pero la insistencia del Aragón acabó teniendo su premio. Hubo que esperar, eso sí, al último minuto del tiempo reglamentario para que Jorge Franco rematara de cabeza un gran centro de Conde y pusiera el 3-2.

Otro partidazo firmó el Utebo, que continúa líder del grupo merced a su gran triunfo frente al Logroñés también por 3-2. El exzaragocista Diego Suárez fue el héroe al empatar por dos veces los tantos del equipo riojano y terminar marcando el gol de la victoria en el minuto 85 para poner patas arriba Santa Ana.

También ganó el Barbastro, único aragonés en el Grupo 3, imponiéndose al Torrent tras una gran remontada que culminó en el 89 con el empate y en el añadido con el tanto de Aarón (2-1). Peor suerte corrieron los otros dos aragoneses. El Ebro no pudo pasar del empate a cero frente al Real Unión de Irún en un encuentro que tuvo un espectador de excepción, el técnico Unai Emery, propietario del club. Por su parte, el Ejea fue el único que no pudo puntuar al caer ante el filial del Eibar por 2-1 pese a adelantarse. Los eibarreses culminaron su victoria en los instantes finales del partido.