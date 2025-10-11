El CBZ sabe sufrir para sumar su primera victoria (77-72)

El Azulejos Moncayo CBZ ha estrenado este sábado su casillero de victorias en Segunda FEB superando al Ciudad Molina Basket por 77-72 en casa. Era el estreno del conjunto de Víctor Rubio en el Siglo XXI y eso se notó en un exceso de nervios y de tensión de los jugadores, que se fueron por detrás en el marcador al descanso (37-40).

Después del golpe en Lliria en la jornada inaugural, donde la victoria se escapó en los últimos dos minutos, el conjunto zaragozano estaba obligado a reaccionar. Pero la cosa no empezó fácil. Las tempranas faltas de los hombres interiores del CBZ rompieron el ritmo del equipo y obligaron a Rubio a mover piezas demasiado pronto. Molina aprovechó el desconcierto y, con un parcial de 0-11 en el segundo cuarto, le dio la vuelta al marcador (del 28-20 al 28-31). Los murcianos supieron mantener su ventaja hasta el descanso (37-40) y daban sensación de tener el choque bajo control.

Pero tras el paso por vestuarios, todo cambió. El CBZ salió con otra cara, con más intensidad, más colmillo. Arjol se puso el traje de líder —colosal en ambos lados de la pista, con 32 de valoración— y Adrià Aragonés volvió a demostrar su inagotable energía, tirando del equipo cuando más lo necesitaba. Gracias a ellos, los zaragozanos recuperaron sensaciones, ajustaron atrás y empezaron a mandar con autoridad en el marcador (62-57 al final del tercer cuarto).

El CBZ incluso llegó a rozar ventajas de más de diez puntos en el último cuarto, pero un final con demasiadas imprecisiones, pérdidas y errores desde el tiro libre mantuvo la emoción hasta el final. Molina no se rindió y peleó hasta el último segundo, aunque esta vez el premio se quedó en casa.