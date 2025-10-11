La crónica del Tarazona-Murcia: un triunfo de mérito (1-0)

Gran victoria de la SD Tarazona en un igualado y bonito duelo en el Municipal turiasonense ante uno de los equipos históricos de Primera RFEF, el Real Murcia. El conjunto de Juanma Barrero se impuso con un solitario gol de Javi Gómez que le sirvió para alcanzar los diez puntos en la clasificación y mantenerse en la zona alta después de siete jornadas.

Poca cosa pasó en una primera mitad en la que apenas hubo ocasiones a orillas del Queiles. Pero en la segunda, los locales salieron a por todo y a punto estuvieron de adelantarse tras una gran acción de Carlos Nieto, pero el remate de Cubillas no encontró su destino. El Real Murcia se quedó con diez por la expulsión de Sekou y, poco después, en el minuto 66, llegó el tanto local. Javi Gómez enganchó un disparo casi perfecto para hacer un golazo.

Pese a la inferioridad numérica, el Real Murcia tuvo ocasiones para empatar, primero por medio de Kayode y después con un disparo de Juan Carlos Real que se estrelló en el poste. El Tarazona supo sufrir en los últimos minutos para abrochar un importante triunfo que le permite seguir tranquilo.

Por su parte, el Teruel se desplaza a tierras catalanas para enfrentarse este domingo en la Nova Creu Alta al Sabadell a las 12.00 horas, en un partido que no se prevé fácil para los turolenses aunque éstos están bien y sumando puntos en las últimas jornadas y querrán sorprender a los arlequinados y no regresar de vacío.