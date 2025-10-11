BALONMANO
Trabajado punto del Contazara en su visita a Oviedo (24-24)
El Schär Colores cae en su visita al Zuazo por 29-17
El Contazara Zaragoza sumó un importante punto en su visita al Unión Financiera de Oviedo (24-24), el tercero en las cinco jornadas que ha disputado en la División de Honor Plata. El conjunto de Mariano Ortega cuajó un encuentro muy serio en Vallobín y dominó el marcador en la primera parte, marchándose 10-14 arriba al descanso.
En la segunda mitad fueron los carbayones los que tomaron las riendas y le dieron la vuelta al marcador, pero el Contazara supo sufrir y aguantar hasta el final para sumar un trabajado punto. Mientras, el Schär Colores regresó de vacío de su visita al BM Zuazo al caer por 29-17 en la tercera jornada de la División de Honor Oro.
