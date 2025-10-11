Unai Emery, espectador de lujo en el duelo entre el CD Ebro y el Real Unión

El entrenador español, Unai Emery, actualmente al frente del Aston Villa en la Premier League, ha presenciado en directo el empate sin goles entre el CD Ebro y el Real Unión en el campo del Carmen de Zaragoza. El técnico vasco ha aprovechado el parón de las principales competiciones europeas para acudir a la capital aragonesa a ver el partido del conjunto vasco, equipo del que es propietario.

La presencia de Emery en el campo de la capital aragonesa ha coincidido con el parón internacional, un periodo en el que las grandes ligas como la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1 detienen su actividad para que los jugadores se concentren con sus respectivas selecciones nacionales, ya sea para disputar partidos de clasificación o amistosos.

Unai Emery adquirió más del 20% del paquete accionarial del Real Unión en junio de 2021, permitiéndole asumir el control del club. El conjunto vasco, recien descendido de Primera Federación, va tercero en liga y en sus filas juega Hugo Carrillo, defensa central cedido por el Real Zaragoza. El duelo contra el equipo arlequinado ha acabado con empate a cero. Los de Javier Genovés suman un importante punto, tras quedarse con uno menos, ante uno de los equipos llamados a ascender de categoría.