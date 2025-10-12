El Teruel arranca un empate en su visita al Sabadell (0-0)

El Teruel arrancó un empate en su visita en la mañana del domingo a la Nova Creu Alta, el feudo del Sabadell. Con este punto, el conjunto que dirige Vicente Porras suma diez puntos y sigue instalado en la zona media alta de la clasificación. «El equipo ha hecho un gran trabajo y nos llevamos un punto muy valioso en un campo muy difícil y ante un rival que está en un gran momento», aseguró Porras tras el partido.

Al final no hubo goles en el encuentro, un choque muy igualado, impetuoso en el que el Sabadell trató de jugar a través de la posesión y el Teruel, estar bien armado atrás para sorprender al contragolpe, fórmula a través de la cual gozó de algunas buenas ocasiones.

El Sabadell había sido muy sólido toda la Liga y todavía no ha perdido. Cuenta con el aragonés Diego Fuoli en la portería. Con el 0-0 en el marcador, el Teruel pudo llevarse la victoria en los instantes finales con oportunidades en un disparo de Traore desde la frontal y con una acción brillante de calidad pura de Ayman.