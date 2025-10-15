El zaragozano Eliezer Mayenda sigue cosechando hitos

Eliezer Mayenda sigue haciendo historia y logrando nuevos hitos en el mundo del fútbol. Después de conseguir el ascenso a la primera división inglesa, y de haber debutado con gol en dicha categoría, el zaragozano ha anotado ahora el primero con la Selección Española sub-21. El tanto de Mayenda en el minuto 90 supuso el empate ante una Finlandia que abrió el marcador en el 65 con un gol en propia meta de los de David Gordo y significó la primera piedra en el camino de una remontada que se consumaría tan solo tres minutos después, con el gol de Gonzalo García y el 2-1 final en el marcador.

Cuando el jugador debutó en agosto de este año en la Premier League, la categoría más alta del fútbol inglés, tras el ascenso del Sunderland la pasada campaña, gracias, en buena parte, a sus ocho goles anotados a lo largo de la temporada en Liga Championship, parecía que quedaban pocas metas por superar para el del barrio de La Almozara. Sin embargo, su importante gol con 'La Rojita' demuestra que todavía le queda mucho recorrido en el fútbol profesional.

Nacido en Zaragoza, de padre congoleño y madre togolesa, Eliezer Mayenda empezó jugando en las categorías inferiores del CD Ebro, aunque durante un breve periodo de tiempo. A los pocos años, emigró junto a su familia a París y continuó con su formación deportiva en el fútbol base del FC Sochaux. En la temporada 2023-2024, el Sunderland inglés fue el primero en fijarse en él, lo fichó y lo llevó a jugar a Inglaterra, aunque en febrero lo cedió al Hibernian escocés. Ya en la 2024-2025, el Sunderland contó con Mayenda para toda la temporada y el jugador zaragozano respondió con ocho goles cruciales para el ascenso del equipo.

A finales de agosto de este año, el futbolista español entró en la primera convocatoria del David Gordo como seleccionador de España sub-21 y ayer, a pesar de ser suplente y salir como recambio en el descanso, anotó su primer gol. ‘La Rojita’ no consiguió anotar en toda la primera parte, llegando al descanso con empate a cero en el marcador y, a los 20 minutos de comenzar el segundo tiempo, un error de Yarek Gasiorowski, que se anotó un gol en propia meta, puso por delante a la Selección de Finlandia. No fue hasta la llegada del descuento cuando España reclamó el liderato del grupo del clasificatorio para el Europeo sub-21 con dos goles en tres minutos.

El partido se saldó sin expulsiones, aunque sí con cinco amonestaciones, de las que tres fueron para Finlandia, para Rony Jansson, Luka Hyryläinen y Otso Liimatta, y otras dos para España, para Mario Martín y Chema Andrés. Con la victoria de ayer, la Selección Española sub-21 queda líder de grupo en solidario con tres victorias y nueve puntos obtenidos de nueve posibles. Sus dos próximos encuentros serán el 14 de noviembre contra San Marino, última del grupo con cero puntos, y el 18 de noviembre contra Rumanía, segunda con siete. De seguir con un registro goleador como el que tiene ahora, o incluso de superarlo, quien sabe si no podríamos ver a Mayenda con la camiseta de la absoluta.