El posible regreso de Jenni Hermoso o Mapi León marca la primera lista de Sonia Bermúdez en la selección

Sonia Bermúdez ofrecerá este viernes a las 11:30 horas su primera lista de convocadas como seleccionadora, que servirá para el doble enfrentamiento que librará España con Suecia con motivo de las semifinales de la UEFA Women's Nations League. Las elegidas se conocerán a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y posteriormente la seleccionadora comparecerá en rueda de prensa en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para atender a los medios de comunicación. España disputará el primer duelo ante las suecas en Málaga el día 24 a las 20:00 horas, para jugar la vuelta cuatro días después, el 28 a partir de las 19:00 horas, en el Gamla Ullevi de Gotemburg.

Jenni, Mapil León, Misa...

Esta convocatoria supondrá el debut de Sonia Bermúdez al frente del banquillo de la selección española tras ser elegida para sustituir a Montse Tomé, que dejó el cargo después de la Eurocopa por iniciativa de la Federación. Bermúdez llega de trabajar con las categorías inferiores y hay mucha expectación por conocer qué decisiones tomará en esta primera lista de la selección.

Hay una incógnita que planea por encima de todo, el posible regreso de Jenni Hermoso a la selección. La madrileña fue excluida por Montse Tomé, después de ser víctima del beso no consentido del expresidente Luis Rubiales, y pese a que en México ha seguido marcando goles y rindiendo a buen nivel, la seleccionadora le cerró las puertas de la selección. En su presentación en el cargo, Bermúdez no quiso esconderse y pareció distanciarse de su predecesora: "Traeremos a las mejores, empezamos de cero". Una declaración que invita a pensar que levantará el 'castigo' a Hermoso.

Otras jugadoras que podrían regresar a una lista después de muchos meses alejados de ellas con Mapi León y una Misa Rodríguez que desapareció de ellas. Futbolistas que la afición ha reclamado y que no entraban en los planes de Tomé o no se plantearon trabajar con ella. Bermúdez se refirió explícitamente a Jenni en su presentación, dejando la duda en el aire: "No voy a descubrir a la máxima goleadora de la selección. Cuando salga la lista, hablaremos".

La propia Bermúdez desapareció de las listas de Jorge Vilda sin explicación alguna, cosa que criticó abiertamente la que hoy es la nueva seleccionadora: "He echado de menos una llamada de teléfono. Algunas jugadoras hemos estado muchos años en el equipo, luchando, qué menos que una explicación que justifique el porqué de no estar allí a pesar del buen nivel que aún mantengo. Al parecer, si tienes más de treinta años no tienes cabida, da igual lo que hagas".