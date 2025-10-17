El Bm Contazara Zaragoza buscará la victoria en casa frente al TROPS Málaga

El Balonmano Contazara se enfrentará al TROPS Málaga este sábado a las 19.30 horas. El partido correspondiente a la jornada seis de la Liga regular se disputará en el CDM Siglo XXI. Además, en el descanso del partido se realizará la presentación de la cantera de Balonmano Dominicos.

El jugador del equipo aragonés, Rafael Val, mostró el positivismo del club aún teniendo en cuenta la dificultad del partido: "Afrontamos este partido contra Málaga con muchas ganas de demostrar el buen trabajo que llevamos haciendo durante este inicio de competición. Es un equipo con mucha experiencia en la categoría, pero con el apoyo de nuestra afición seguro que los dos puntos se quedan en casa". También, Daniel Villén, de las filas del conjunto blanquiazul comentó la buena situación del equipo y que "queremos seguir sumando, además jugamos en nuestra casa y queremos brindarle otra victoria a nuestra afición".

El club se ha marcado un objetivo respecto a la afición en el encuentro: superar los 1000 espectadores. Y, para ello ofrece la posibilidad a cada abonado de traer un acompañante. Además, el partido será retransmitido por la plataforma de Aragón Deporte en directo.

El Balonmano Contazara se encuentra en la decimotercera posición de la División de Honor Plata y cuenta con tres derrotas frente al Anaitasuna, Cisne y Burgos; una victoria frente al Puerto Sagunto; y en la última jornada consiguió un punto gracias al empate con el Oviedo.