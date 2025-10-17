Fútbol Femenino
Mapi León vuelve a la selección en la primera lista de Sonia Bermúdez
La jugadora aragonesa no había sido convocada por la absoluta desde julio de 2022. También ha sido convocada Jenni Hermoso
La jugadora aragonesa, Mapi León, ha sido convocada para la UEFA Women's Nations League, tras no formar parte de la selección desde julio de 2022. La futbolista del FC Barcelona renunció a ir con el equipo en septiembre de 2023 para jugar la Eurocopa femenina. La razón de su ausencia fue el apoyo a su pareja, Ingrid Engen, que juegó con Noruega.
Su convocatoria, junto a la de Jenni Hermoso, han sido las principales novedades en la primera lista de la seleccionadora española, Sonia Bermúdez. La delantera madrileña del Tigres mexicano llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024. Desde que Hermoso se convirtió en foco de atención mundial, sus apariciones en las convocatorias de la selección, con Vilda y Tomé se fueron haciendo intermitentes hasta desaparecer de ellas.
España se medirá a doble partido a Suecia con motivo de las semifinales de la UEFA Women's Nations League. La ida se disputará en Málaga el día 24 de octubre a las 20.00 horas y la vuelta cuatro días después, el día 28 a las 19.00 horas, en el Gamla Ullevi de Gotemburg.
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias