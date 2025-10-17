Mapi León vuelve a la selección en la primera lista de Sonia Bermúdez

La jugadora aragonesa, Mapi León, ha sido convocada para la UEFA Women's Nations League, tras no formar parte de la selección desde julio de 2022. La futbolista del FC Barcelona renunció a ir con el equipo en septiembre de 2023 para jugar la Eurocopa femenina. La razón de su ausencia fue el apoyo a su pareja, Ingrid Engen, que juegó con Noruega.

Su convocatoria, junto a la de Jenni Hermoso, han sido las principales novedades en la primera lista de la seleccionadora española, Sonia Bermúdez. La delantera madrileña del Tigres mexicano llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024. Desde que Hermoso se convirtió en foco de atención mundial, sus apariciones en las convocatorias de la selección, con Vilda y Tomé se fueron haciendo intermitentes hasta desaparecer de ellas.

España se medirá a doble partido a Suecia con motivo de las semifinales de la UEFA Women's Nations League. La ida se disputará en Málaga el día 24 de octubre a las 20.00 horas y la vuelta cuatro días después, el día 28 a las 19.00 horas, en el Gamla Ullevi de Gotemburg.