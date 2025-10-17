Nano Modrego regresa a las pistas para jugar en la Kings League en el club de Marcelo Vieira: "La pasión nunca se retira"

Nano Modrego, leyenda del fútbol sala aragonés, internacional con España y campeón de Liga y de Copa de España, vuelve a calzarse las botas. Después de toda una carrera en el 40x20 y de una experiencia en el Cuarte de Tercera División de fútbol once, el zaragozano emprende una nueva aventura en la Kings League.

Jugará este domingo en el Skull FC, equipo de Plex y de Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid, con el que tiene conexión. Caio Alves, cuñado de Marcelo, fue jugador profesional de fútbol sala y estuvo dos años en la AD Sala 10, cuando por motivos de patrocinio se llamaba D-Link Zaragoza, entre 2014 y 2016, cuando salió rumbo a Valdepeñas. De hecho, Marcelo, cuando había parones por selecciones o cuando estaba lesionado, es decir, cuando su agenda se lo permitía, solía acudir al palco del Siglo XXI a ver partidos de Primera División.

En el equipo también hay otras personas ligadas al fútbol sala. Por ejemplo, Roberto Tobe, que jugó con Nano Modrego en el Inter Movistar; o Andrés Parada, que es el entrenador y que fue preparador físico del Valdepeñas con Caio Alves.

El fichaje lo ha anunciado con un vídeo en Instagram en el que repasa con pantallazos las diferentes noticias publicadas sobre su retirada del fútbol sala para, después, anunciar que vuelve con highlights de goles durante su carrera deportiva.

"Después de colgar las botas… vuelvo a calzármelas. La pasión nunca se retira. Nos vemos en la Kings League". La primera jornada será el domingo a las 18.00 horas contra PIO FC, el equipo de Rivers y que tiene como entrenador al exzaragocista Manu Lanzarote.