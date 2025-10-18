El CBZ da la cara en la pista del líder, pero cae en la prórroga (92-90)

El CBZ tenía una de las salidas más complicadas del curso, pero a punto estuvo de dar la sorpresa en la cancha del poderoso Gandía, lider del grupo. Los aragoneses llegaron a ir ganando hasta por 16 puntos, pero se fueron desinflando y acabaron cayendo, no sin dar la cara, en el tiempo extra (92-90).

Sin complejos saltó a la cancha el conjunto zaragozano, que sorprendió a los valencianos y, con un juego directo y alegre, comenzaron mandando en el marcador. El 17-24 con el que acabó el primer cuarto no fue más que un aviso de que el CBZ había viajado a Gandía a pasearse. Un parcial de 0-9 de salida en el segundo cuarto puso esa máxima (17-33) que los locales fueron limando antes de llegar al descanso. Aun con todo, el 34-45 con el que se llegó al paso por vestuarios era esperanzador.

No jugaron los aragoneses un buen tercer cuarto y el Gandía lo aprovecho para ponerse por delante antes de los últimos 10 minutos (58-57). Parecía que el CBZ se había ido del partido, pero en un ataque de rasmia los zaragozanos voltearon una renta de ocho puntos e incluso tuvieron el triunfo en su mano. Pero, finalmente, los locales impusieron su mayor experiencia en la prórroga.

Por otra parte, el Peñas Huesca consiguió una meritoria victoria al superar 80-88 al Albacete Basket en un encuentro que sentenció tras una gran primera parte.