Balonmano
El Contazara saca el rodillo contra el Trops Málaga
El equipo aragonés consigue la segunda victoria de la temporada en el Siglo XXI con un recital en ataque (37-25)
El Contazara Zaragoza consiguió la segunda victoria de la temporada ante el Trops Málaga en el pabellón Siglo XXI, que registró un buen aspecto de público y toma aire en la campaña de su estreno en la División de Honor Plata del balonmano español. Después de un comienzo algo irregular, el equipo que prepara Mariano Ortega pronto puso la directa hacia el triunfo. El marcador final, 37-25.
Las primeras ventajas significativas llegaron en el minuto 10, con 11-6 a favor de los aragoneses, que ya dominaron el resto del encuentro, construyendo rentas importantes poco a poco (29-19), lo que hablaba bien a las claras de lo que estaba sucediendo sobre la cancha. En un encuentro con tanto brillo ofensivo brillaron sobre todo dos jugadores. Alejandro Plaza convirtió siete tantos mientras que Diego Monzón hizo seis. En la portería, Jorge Gómez realizó doce paradas.
Con esta victoria, el Contazara da un salto en la tabla y se coloca con cinco puntos conseguidos gracias a dos triunfos y un empate. El Trops Málaga, por su parte, se queda con cuatro. Era, por tanto, un choque importante que los aragoneses debían ganar. Y así lo hicieron. En la próxima jornada, el Contazara se desplazará a la pista del Balonmano Soria, al que se enfrentará el sábado a partir de las 18.00 horas. Los castellanos perdieron ayer en la pista del Cajasol de Sevilla por 29-24.
