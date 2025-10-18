Al Ebro se le escapan dos puntos frente a la Mutilvera (1-1)

El CD Ebro se tuvo que conformar con un punto frente a la Mutilvera en La Almozara en la séptima jornada de Segunda RFEF. El conjunto arlequinado se mantiene así invicto en casa pero pudo haberse llevado dos puntos más en un duelo que dominó en la primera parte para dejar una segunda más pareja, en el que ambos acabaron con uno menos y el conjunto visitante igualó en los minutos finales (1-1).

El Ebro salió a mandar en casa y fruto de su dominio llegaron las primeras ocasiones del duelo en las botas de Paki y Novials, pero fue Soeiro quien adelantó a los aragoneses en el minuto 17 en un mano a mano con el portero visitante. La Mutilvera se quedó con diez jugadores antes de llegar al descanso por la roja a Iñaki Telletxea.

El equipo de Genovés pudo rematar el duelo pero al inicio de la segunda parte el colegiado anuló un gol de Novials por fuera de juego. En el minuto 55 fue el Ebro el que se quedó con uno menos por las segunda amarilla de Uche pero, aún así, pudo cerrar el partido. Poco después de la expulsión Chárlez estrelló el balón en el larguero. La Mutilvera no se rindió y consiguió poner las tablas por medio de Terés en el minuto 82.