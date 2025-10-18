El Huesca pide aplazar el partido ante la Real Sociedad B por un virus gastrointestinal

La Sociedad Deportiva Huesca ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión del encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, que debía disputarse este sábado ante la Real Sociedad B, debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla.

El club ha presentado la solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles, tras la valoración de los servicios médicos, que han determinado la imposibilidad de afrontar el partido con las debidas garantías.

Por este motivo, los autocares de aficionados que tenían previsto salir a las 9.30 horas de este sábado rumbo a San Sebastián para acompañar al equipo han retrasado por el momento su salida, a la espera de una resolución definitiva, según ha informado el club en un comunicado.