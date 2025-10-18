El Tarazona quiere asaltar el playoff de Primera RFEF en Tarragona

La SD Tarazona jugará este domingo su partido correspondiente a la octava jornada en el Primera Federación y lo hará a domicilio contra el Nastic de Tarragona. El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona. El conjunto catalán ostenta la séptima plaza de la clasificación, aunque lo hace con los mismos puntos que el Tarazona, y viene de una derrota en casa contra el Alcorcón. En la pasada temporada, el Nastic jugó el playoff de ascenso a Segunda División, pero cayó por un gol ante la Real Sociedad B.

Por su parte, el CD Teruel jugará también este domingo y lo hará en casa a las 16.15 horas, contra el Sevilla Atlético. Los de Vicente Parras llevan cinco partidos sin perder, ya que no lo hacen desde la jornada dos, y vienen de empatar sin goles en campo del Sabadell. El conjunto andaluz, en cambio, es el antepenúltimo clasificado con seis puntos tras una victoria, tres empates y tres derrotas.

Los dos equipos aragoneses llegan a esta octava jornada con diez puntos y tan solo un puesto de diferencia entre ambos, y con opciones de entrar en un playoff de ascenso que marca actualmente el Atlético de Madrid B con once puntos.