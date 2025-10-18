Fútbol sala
El Wanapix Zaragoza, a prolongar la racha ante un recién ascendido
El conjunto aragonés, invicto, recibe al Jaén tras dos triunfos seguidos a domicilio
El Periódico de Aragón
El Wanapix quiere continuar este domingo con su buena racha de dos victorias consecutivas y su inicio de Liga invicto frente al Avanza Jaén, equipo recién ascendido a la categoría de plata (12.00 horas). El equipo aragonés llega al encuentro en el Siglo XXI después de dos triunfos seguidos a domicilio por 1-4, primero frente al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles y la pasada semana contra el CD Leganés FS. Ahora quiere prolongar ese buen momento en casa y brindar a la afición esa victoria que tanto se merece y que se escapó frente al Burela FS en el estreno del curso.
El rival, el Avanza Jaén, se estrena esta temporada en Segunda División tras su ascenso y en sus primeras tres jornadas ha sumado un punto. Pese a los números, cuenta con varios jugadores con experiencia en la categoría de plata e incluso en Primera, lo que le convierte en un adversario peligroso.
Jorge Palos espera el encuentro «con muchas ganas por volver a casa tras las dos victorias fuera y porque sentimos la necesidad de que ese buen rendimiento que hemos demostrado a domicilio que también lo vea nuestra gente».
