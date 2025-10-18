Zaragoza ya está lista para una Carrera de la Mujer que volverá a ser de récord

Tan tradicional es ya casi la Carrera de la Mujer de Central Lechera Asturiana de Zaragoza como que, edición tras edición, el evento se supere y consiga una participación récord. Este domingo, la Marea Rosa la formarán 15.000 corredoras (1.000 más que el pasado otoño) en una ola de deporte y solidaridad que recorrerá las calles de la capital aragonesa.

La salida la tomarán las participantes, a las 10 de la mañana, desde la avenida Cesáreo Alierta (enfrente del Príncipe Felipe) y completarán un recorrido de alrededor de 6 kilómetros y que tendrá su punto final en la plaza del Pilar. Será una jornada muy especial coincidiendo con los actos de celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama que tendrán un protagonismo importante en los actos previos a la salida.

Además, una vez finalizada la carrera, las participantes podrán unirse si lo desean al festival de fitness y aeróbic de una hora de duración de con los monitores de VivaGym, Zumba y Ballet Fit. Habrá también música en directo con la actuación del grupo Team D’Luxe. Con lo recaudado, se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros.