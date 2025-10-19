El Bada Huesca se tiene que conformar con un punto en un flojo partido (29-29)

Bada Huesca y BM Caserío Ciudad Real cuajaron un flojo partido y se repartieron los puntos con muchos fallos y donde la tónica dominante fueron los empates y los fallos, que también se repartieron a partes iguales.

Bada Huesca comenzó por delante en el marcador ajustando en defensa todas las marcas y delante jugó con criterio a la hora de mover el balón y en los lanzamientos, aunque poco a poco empezaron las pérdidas de balón y a cometer errores lo que aprovechó el BM Ciudad Real para acortar diferencias.

BM Ciudad Real empataría el partido en el ecuador de la primera parte (6-6) comenzando a tener controlado el partido ante el equipo local que mostró muchas dudas tanto en defensa como en ataque y que no disipó con el paso de los minutos.

Los empates en el marcador fue la constante desde la segunda mitad en los primeros treinta minutos en un toma y daca de intercambio de golpes y de goles no sabiendo aprovechar el equipo oscense las superioridades numéricas que tuvo, y por contra resistiendo bien el conjunto castellano-manchego las adversidades.

Tras el descanso la ventaja de dos goles del Bada Huesca fue neutralizada y volvieron los empates a estar presentes en el electrónico durante toda la segunda mitad, ya que ninguno de los dos equipos, con un juego muy intenso y a veces agresivo lo aprovechaba mejor el BM Ciudad Real sobre todo cuando tenía algún jugador más en pista.

El entrenador del Bada Huesca a falta de diez minutos para el final y por debajo en el marcador (23-24) solicitó tiempo para recomponer a su equipo, y para que no se le fuera el partido que estaba cogiendo una deriva preocupante para sus intereses, surtiendo efecto de momento ya que pronto le dio la vuelta al marcador (26-24).

Los últimos minutos fueron de infarto jugando a rachas los dos equipos y volviendo el marcador a marcar otra vez empate a 27 a falta de tres minutos, y aún se le pondría peor las cosas a falta de dos minutos con un gol abajo (27-28) que fue neutralizado, y con 45 segundos y posesión del BM Ciudad Real se jugaron el partido los dos equipos que acabó en tablas (29-29).

Ficha técnica

29 - Bada Huesca: Tekaya (po), D. Pérez (5), Cuni (2), Paulo (4), Fabricio (0), Moya (0), Suárez (3), Tchitombi (2), C. Pérez (2), Parera (3), Nenadic (1), Frank Cordiés (5), Samuel Cordiés (2), Decsi (po).

29 - BM Caserío Ciudad Real: Giovagnola (po), Mendive (2), Lumbreras (0), David Fernández (0), Moreno (6), Romanillos (2), Morales (3); Palomeque (3), Domingo (3), Pérez de Iniesta (4), S. López (1), Sherif (2), Casares (2), Torres (1), Gull (0), Morales (po).

Arbitros: Ausás y Florenza. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Samu Cordiés, Nedadic, Tchitombi, Cuni; y por parte del BM Ciudad Real a Scherif, Fernández, Torres; y en dos ocasiones a Lumbreras.

Marcador cada cinco minutos: 3-1; 5-3; 6-6; 8-8; 9-10; 14-12 (Descanso); 16-15;18-18; 21-21; 23-24; 27-24; 29-29 (Final)

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y el BM Caserío Ciudad Real disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.679 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio Javier Solanes.