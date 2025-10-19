La 'Marea Rosa' da color a un día gris en Zaragoza

Zaragoza ha escrito este domingo una página histórica en su calendario deportivo y social, poniendo una nota de color vibrante a una mañana gris en la capital aragonesa. La Carrera de la Mujer 2025 ha pulverizado todas las previsiones con la congregación de 15.000 participantes de la ya conocida como "Marea Rosa" que ha desbordado las calles de la ciudad bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia, pero que finalmente respetó la prueba.

La cita deportiva de este 19 de octubre llegaba en un momento delicado para el deporte en la capital aragonesa. Aun así, la prueba, que agotó sus dorsales hace días, no solo ha batido su récord de asistencia —superando en mil inscritas la cifra de otoño del 2024—, sino que ha consolidado sus objetivos a lo grande: la promoción de la salud y la solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, precisamente, en el Día Internacional dedicado a esta causa.

En lo deportivo, la atleta zaragozana Sara Benedí demostró una vez más su dominio en el asfalto local, imponiéndose con autoridad y cruzando el arco de meta en la Plaza del Pilar con un tiempo de 21 minutos y 41 segundos. No obstante, más allá del crono, el evento de hoy ha servido para demostrar una vez más que esta prueba ha trascendido lo deportivo. Para la gran mayoría de atletas que han recorrido las calles de Zaragoza, la Carrera de la Mujer es una cita de compromiso y sororidad.

Desde primera hora de la mañana, en los aledaños del Pabellón Príncipe Felipe han empezado a acumularse millares de personas, tanto participantes como acompañantes. La participación ha incluido a mujeres de todas las edades, muchas de ellas corriendo por primera vez, otras veteranas y, como ya es habitual ver todos los años, numerosas familias y grupos de amigas cruzando juntas la línea de meta.

Benedí lidera el podio por cuarta vez

A las 10.00 horas de esta mañana de domingo y de manera puntual, ha sonado el pistoletazo de salida en la avenida de Cesáreo Alierta, liberando un torrente de personas, identificado por el característico rosa de las camisetas que han portado la inmensa mayoría de las corredoras, que se dirigía hacia el centro zaragozano. El recorrido, con una distancia que ha rondado los 6 kilómetros, ha mantenido parte del trazado tradicional, buscando la ribera por Paseo de la Mina y el Coso para coger Echegaray y Caballero, cruzar el Puente de Hierro y regresar por Don Jaime hasta la imponente meta en la Plaza del Pilar.

Sara Benedí ha marcado el ritmo desde el inicio. La atleta local, una habitual en los podios aragoneses que acumula ya cuatro victorias en la prueba solidaria, gestionó la carrera con solvencia para detener el crono en 21:41. Tras ella, la segunda posición fue para Greta Guerrero, que completó el recorrido en 22:07, seguida muy de cerca por Beatriz Martínez, que cerró el podio con un tiempo de 22:11. Las otras dos premiadas de la prueba fueron Malika Asahssah, en cuarta posición tras lograr una marca de 22:47, e Isabel Macías como quinta clasificada con un tiempo de 23:31. Todas ellas cierran un quinteto de corredoras conocidas en su mayoría en el entorno del atletismo femenino en Aragón.

Un evento social

La jornada no ha terminado al cruzar la línea de meta. Tras concluir la prueba, la Plaza del Pilar se ha transformado en un festival de fitness y aeróbic, con monitores de una conocida cadena de gimnasios y sesiones de 'zumba' y otras actividades, culminando con la actuación del grupo Team D'Luxe en el escenario dispuesto para la entrega de premios.

Organizada por Sport Life Ibérica y el Club Olimpo de Zaragoza, con el apoyo fundamental del Ayuntamiento, la carrera es el principal evento de running femenino en Europa. Este año, la solidaridad se materializa en una aportación a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que asciende a 90.000 euros, destinados a la investigación sobre esta enfermedad. Además, se habilitaron dorsales 100% solidarios a beneficio de la entidad local AMAC-GEMA (Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en la prueba como una corredora más para defender el compromiso del Ayuntamiento con los principales objetivos de la carrera: promocionar la salud y combatir la violencia de género y las desigualdades sociales. Además, el impacto de la cita deportiva en la ciudad ha sido notable con una logística que ha obligado a cortar el tráfico en el eje central desde las 9.45 hasta pasadas las 12.15 horas, afectando a 16 líneas de autobús urbano.