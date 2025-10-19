Muere Arturo López del Moral, presidente del Club Ciclista Iberia entre 1992 y 2008

Arturo López del Moral, presidente del Club Ciclista Iberia entre 1992 y 2008, falleció este viernes, 17 de octubre, a los 89 años.

Desde el club zaragozano, que celebró el centenario de su fundación el pasado año 2024, han agradecido la labor que realizó en sus diecinueve años en la presidencia y que contribuyó a que la entidad siguiera existiendo y pudiese alcanzar los cien años desde que se fundó en 1924 como una escisión del Iberia Sport Club, del que terminó naciendo el Real Zaragoza.

Durante la presidencia de López del Moral, la Vuelta a Aragón dejó de organizarse en 2006, la última fue en 2005 con triunfo de Rubén Plaza en una de las épocas más difíciles del ciclismo español en unos años en los que desaparecieron un buen número de pruebas de élite del calendario nacional.

El Club Ciclista Iberia, a través de sus redes sociales, ha expresado su más sentido pésame de parte de todos sus componentes para familiares y amigos. del Club Ciclista Iberia para la familia y amigos. "Gracias Arturo, por tu entrega y tu legado"