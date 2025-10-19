El Tarazona tropieza en Tarragona y se queda en mitad de tabla en Primera RFEF

El Tarazona no pudo ganar ayer su partido en Tarragona y desaprovecha así una oportunidad genuina para meterse en la zona de promoción del grupo dos de Primera Federación Española. El encuentro ante el Nastic de Tarragona, que viene de jugar la fase de ascenso a Segunda División la temporada pasada, se decidió en la primera mitad con tres goles en cuestión de siete minutos.

El primer tanto llegó a manos de Montalvo para el Nastic en el minuto 44 de partido, a punto de cerrar la primera parte, aunque esta se alargaría más de lo esperado. Tan solo cuatro minutos después, en el tercero del descuento, López le dio al Tarazona un momentáneo empate en el marcador. Finalmente, justo antes de irse al descanso, en el seis de añadido, Jiménez marcó el 2-1 final.

FICHA TÉCNICA TARRAGONA: Dani Rebollo; Álvaro García, César Morgado (Pujol, m.72), David Alba, Sergio Camus; Óscar Sanz (Prendes, m.62), M. Montalvo, Jaume Jardí (Almpanis, m.78); Marcos Baselga (Omoigui, m.62), Juanda Fuentes (Martínez, m.68), Álex Jiménez. TARAZONA: Josele Martínez; Chechu, Carlos Nieto, Marc Trilles, Ángel López, Andrés Borge (Cubillas, m.90); Javi Gómez (Armero, m.62), Óscar Carrasco (Jiménez, m.72), A. Vaquero (Ramón, m.62), David Soto (Alonso, m.72); Agüero. GOLES: 1-0 (m.44), Montalvo; 1-1 (m.45+3), López; 2-1 (m.45+6), Jiménez. ÁRBITRO: Ortega Herrera. Amonestó a Sanz, César, Alba, Almpanis y García del Tarragona, y a Serrano, Trilles y Ramón del Tarazona.

Quien sí pudo llevarse los tres puntos fue el CD Teruel, que recibió al Sevilla Atlético y venció por la mínima con el gol del ex de la SD Huesca, Ayman, en el 68 tras entrar desde el banquillo. Los turolenses se colocan sextos en la clasificación, con los mismos trece puntos que el Tarragona, que marca el playoff. Por su parte, los de Juanma Barrero se quedan con diez puntos en la mitad de la tabla.