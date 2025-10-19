Segunda Federación
El Utebo afianza el liderato en Segunda RFEF
El Barbastro también ha vencido a domicilio al Porreres y se coloca sexto a un punto del playoff
El Utebo FC ha firmado un inicio de campeonato impecable con cinco victorias, un empate y una derrota en las siete primeras jornadas de Liga. Gracias a la victoria en La Rioja ante el Naxara, así como al empate del Tudelano ayer contra el Deportivo Aragón, los de Juan Carlos Beltrán vuelven a liderar en solitario el grupo 2 de Segunda Federación.
FICHA TÉCNICA
NAXARA: Toño Ramírez; Miguel Rodríguez (Gil, m.65), Juan García, I. Ochoa (Blanco, m.25), Viti; J. Caño, A. Maiso, Alex Merino; Rojo (Martínez, m.57), Iker Landín (Ceña, m.57), Orodea (Campos, m.57).
UTEBO: J. Chanza, Franc Mateu, Meseguer, Guti, Víctor Sanchís; Camilo Leiton, D. Marín, Ces Cotos; Diego Suárez, Pedrosa, Íñigo López.
GOLES: 0-1 (m.69), Íñigo López; 0-2 (m.88), Juan Delgado.
ÁRBITRO: Elisabeth Calvo Valentín. Por parte del Naxara, expulsó a Álex Merino (m.21) y a Viti (m.54). Amonestó a Ochoa, Landín, M. Rodríguez, Blanco y Maiso del Naxara, y a del Utebo.
Por su parte, la UD Barbastro ha vencido también a domicilio al Porreres y se coloca sexto a un puesto y tan solo un punto de la zona alta de la tabla, tras tres victorias, dos empates y dos derrotas. Con once puntos de veintiuno posibles, los altoaragoneses están firmando un inicio de campaña mucho mejor de lo que esperaban por la dificultad del grupo. En la temporada pasada, el recién ascendido Porreres, que actualmente empata a puntos a los colistas de la clasificación, fue el encargado de frustrar en la tanda de penaltis los planes de ascenso del Atlético Monzón, que estaba ya en la última fase del playoff tras una gran temporada.
FICHA TÉCNICA
PORRERES: Pau Socias; A. Poo, Ñete, A. Marcos, Guize Medina; Javier Cobo, C. Llamas (Mascaro, m.57), M. Algaba (García, m.79), R. Cuenca (Santos, m.57); S. Martín (Bengoechea, m.66), A. Binimelis (Garrido, m.66).
BARBASTRO: David Troya; Sito, Mingotes, Monty, H. Bautista (Gabarre, m.64), Manu Cardiel; J. Cambil, Jaime Ara (Sanz, m.64), Óscar Caro (Anglada, m.79); A. Fernández (Iribarren, m.79), Kun (Estrecha, m.89).
GOLES: 0-1 (m.78, Pen.), Kun Temenuzhkov.
ÁRBITRO: Marcos Rodríguez Marín. por parte dle porreres, expulsó a Alejandro Marcos (m.90) y amonestó a Cobo, Medina, Socias y Soler. Amonestó a Mingotes y Barrera del Barbastro.
