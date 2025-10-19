Victoria contundente y liderato para el Wanapix (6-1)

El Wanapix volvió a brindarle una victoria a su afición y encadena su tercer triunfo consecutivo tras superar con contundencia al Avanza Jaén por 6-1, en un choque muy serio de los aragoneses, que tuvieron el partido siempre controlado. Con estos tres puntos, el equipo zaragozano se aúpa al primer puesto de la clasificación igualado con el Inagroup El Ejido Futsal.

El Wanapix hizo una primera parte perfecta. Tras unos minutos tímidos pero muy intensos por parte de ambos equipos empezó a coger ritmo ofensivo el conjunto aragonés y fue demoledor. Antes del festival goleador, Richi Felipe y Augusto en jugada típica de pívot lanzaron cruzado y, entre tanto, Joseliyo hizo intervenir a Iván Bernad en una de las pocas aproximaciones visitantes en el primer acto.

Kike Liao, con una volea de córner que fue a la escuadra, abrió la lata goleadora y enseguida Brasesco, tras una recuperación de Quique Hernando, anotó el segundo.

Dos minutos después, el propio Brasesco se inventó una jugada personal por banda y le regaló a Richi Felipe el 3-0, que marcó a placer. Y por último, Miguel Lahoz subió el cuarto al marcador desde su propio campo al aprovechar una mala salida del meta visitante Quesada. Antes del descanso, Giasson pudo acortar distancias y tanto Augusto como Samu, en acciones a la media vuelta de pívot puro, estuvieron cerca de marcar.

En la segunda mitad, si había alguna posibilidad de que el Avanza Jaén se metiera en el encuentro el Wanapix se encargó de cortarla de un plumazo. Giasson avisó con un mano a mano muy desviado y Kike Liao, de puntera; y Ortego, de falta directa, hicieron lo propio.

Así hasta que, en el minuto 25, y en un lapso de escasos segundos, dejó el Wanapix el choque visto para sentencia. Alegre presionó junto a Augusto en el área rival y el despeje visitante golpeó en el ala y acabó dentro. Salió de cinco el conjunto visitante desde el saque de centro, pero enseguida acabó en pérdida y Richi Felipe, a puerta vacía, logró el sexto.

David Marín detuvo el primer intento de cinco del Avanza Jaén, que fue alternando ataques de cuatro y de cinco, pero el Wanapix no perdió el control del partido en ningún momento y siguió haciendo gala de su intensidad y rigor defensivo. Mario salvó bajo palos una picadita sutil de Miguel Lahoz y David Marín realizó otra gran intervención para seguir manteniendo la meta a cero. Sin embargo, a ocho segundos del final, anotó Pablo Escribano con un zurdazo cruzado.

Ficha técnica:

Wanapix: Iván Bernad, Quique Hernando, Brasesco, Kike Liao y Samuel Freire –cinco inicial-, Óscar Villanueva, Miguel Lahoz, Alegre, Richi Felipe, Adrián Ortego, Augusto, Raúl López, Pedro y David Marín.

Avanza Jaén: Antonio Quesada, Ureña, Giasson, Jackson y Hugo Martínez –cinco inicial-, Iván Gemes, Joseliyo, Titín, Aitor, Pablo Escribano, Tincho, Mario, Molero y Carlos.

Goles: 1-0, m.8: Kike Liao. 2-0, m.9: Brasesco. 3-0, m.11: Richi Felipe. 4-0, m.13: Miguel Lahoz. 5-0, m.25: Alegre. 6-0, m.25: Richi Felipe. 6-1, m.40: Pablo Escribano

Árbitros: Jesús Montero y Juan Haedo. Amonestaron a los visitantes Joseliyo, Tincho y Molero.