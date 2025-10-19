‘Zarpazo’ de Verstappen en Austin

Max Verstappen sigue imparable y después de su victoria al esprint en el Gran Premio de Estados Unidos, este domingo ha completado otro fin de semana fantástico, imponiendo su ley en la carrera principal para llevarse el máximo botín en el Circuito de las Américas (33 puntos) y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

El vigente campeón, que ha sumado 101 puntos de 108 posibles desde que empezó su remontada en Italia, ya está a 40 puntos del líder Oscar Piastri, que hoy solo ha podido ser quinto en Austin, y a 26 de Lando Norris, que le ha escoltado en la segunda plaza del podio después de mantener un intenso pulso con Charles Leclerc, tercero al final. A falta de cinco grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi, nada está decidido.

Los pilotos españoles han tenido suerte dispar. Mientras Fernando Alonso, décimo en parrilla, ha logrado conservar esa posición y arañar el último punto en juego en el trazado texano, Carlos Sainz ha cometido un error de cálculo al tratar de adelantar a Kimi Antonelli , se ha tocado con el Mercedes y encajnado un doloroso abandono que corta su racha positiva de las últimas semanas.

Max no falla

Leclerc, tercero en parrilla, ha salido al ataque con blandos, una estrategia diferente que le ha permitido superar a Norris en los primeros metros, pero no ha bastado para sorprender a Verstappen, que ha defendido la pole de forma impecable.

El campeón, consciente de su gran oportunidad para recortar puntos a los McLaren en el campeonato, no ha tardado en poner tierra de por medio, viendo que Lando seguía al acecho y Leclerc era más vulnerable con el paso de las vueltas.

La primera vuelta ha sido ‘limpia’ , nada que ver con el caos del día anterior en el sprint, aunque Fernando Alonso ha cedido dos posiciones (12º) y Sainz ha ganado una (8º). El líder Piastri, lastrado por su mala clasificación del sábado (6º), ha escalado al top cinco, tras Hamilton.

Sainz, eliminado

Carlos se ha tocado con el Mercedes de Antonelli en la curva 12 del Circuito de las Américas, en un intento de adelantamiento que ha acabado de la peor manera para ambos y ha propiciado un safety car virtual en la séptima vuelta . Los comisarios han anunciado la pertinente investigación, que podría tener consecuencias para el español en el próximo GP de México.

El incidente ha permitido a Alonso volver a la zona de puntos, en décima plaza provisional, perseguido por Lawson y aún con más de dos tercios de carrera por delante.

Pulso al límite

Norris trataba de dar ‘caza’ a Leclerc , con mucha degradación, para situarse de nuevo a la estela de Verstappen, pero el monegasco se lo ha puesto muy difícil. El vibrante cuerpo a cuerpo ha beneficiado a Max, que ha ampliado su ventaja por encima de los nueve segundos en 20 vueltas.

La inesperada ‘resurrección’ de los Ferrari se ha convertido en un escollo para los McLaren, con Leclerc frenando a Norris, en riesgo de sanción por límites de pista y Hamilton bloqueando el avance de Piastri.

Lando se ha salido con la suya en la vuelta 22 y Leclerc se ha ensarzado en otra batalla con su compañero Hamilton que el muro de Maranello ha zanjado llamando a boxes al monegasco.

En modo ‘martillo’

Verstappen ha completado la primera mitad de carrera con un dominio abrumador, sin ninguna amenaza en su ‘retrovisor’ y Norris a más de once segundos.

Antonelli, que ha podido continuar en pista tras el incidente con Sainz, seguía su particular ‘cabalgada’ a golpe de vuelta rápida, aunque todavía lejos del top diez, que cerraba Alonso.

El buen rendimiento de los neumáticos medios y la incógnita del compuesto más duro anticipaba una estrategia generalizada a una parada para abordar el tramo final con blandos. Red Bull, a modo de ensayo, ha probado la apuesta con Tsunoda a falta de 26 vueltas. Piastri ha hecho su pitstop en la siguiente y también Alonso y Hamilton se han unido la ‘fiesta’.

McLaren ha lastrado con una lenta parada a Norris, que ha regresado a pista de nuevo detrás de Leclerc, mientras Verstappen ha demorado su paso por boxes para afrontar 22 vueltas con blandos.

Bearman y Tsunoda han animado la ‘fiesta’ en Texas con una maniobra de alto riesgo que se ha saldado sin consecuencias graves y ha permitido a Hülkenberg situarse octavo.

Norris y Leclerc han repetido su particular pulso por el podio, mientras Verstappen gestionaba su ventaja, cuidando neumáticos. Lando ha culminado su adelantamiento final a Leclerc a falta de cuatro vueltas para ser segundo en el podio, lo que le acerca a Piastri en el campeonato, a solo 14 puntos, después de que el australiano haya terminado quinto, superado por los dos Ferrari.