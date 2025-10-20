Eduardo Santas logra tres bronces en el Mundial de Pista Paralímpico en Río de Janeiro

Eduardo Santas sumó en esta cuarta jornada su segundo bronce a nivel individual en este Campeonato del Mundo, tras el de Scratch, con un tercer puesto en una prueba de Eliminación en la que cogió vuelta junto a Briggs y Graham, que terminaron superándolo al esprint. El ciclista de Tarazona acumula en su palmarés 23 medallas desde que en 2013 disputó su primer Mundial en Canadá.

La selección española de ciclismo ha concluido con nueve medallas el Mundial de Pista Paralímpico de Río de Janeiro, de las que dos en individual y una tercera por equipos, todas ellas de bronce, han sido para el aragonés Eduardo Santas. La jornada final del Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico de Río de Janeiro deparó la consecución de otros tres metales para el combinado nacional, en una cuarta y última jornada en la que Ricardo Ten fue segundo en Velocidad C1; Eduardo Santas logró el bronce en Eliminación C3; y el equipo mixto de Velocidad, integrado por Isabel Yinghua Hernández, Eduardo Santas y Alfonso Cabello-Pablo Jaramillo, acabó tercero.

Uno de los grandes éxitos de la Selección Española en este Campeonato del Mundo fue el bronce en su estreno en la prueba de Velocidad por equipos mixta. Isabel Yinghua Hernández, Eduardo Santas y Alfonso Cabello-Pablo Jaramillo, marcaron el tercer mejor tiempo en la clasificatoria con 51”849, lo que les dio derecho a pelear en la final B por el bronce frente a Brasil. En el decisivo enfrentamiento por el podio, el equipo español mostró su mejor cara y superó al equipo anfitrión