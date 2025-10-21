Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

El socio de Tebas en EEUU cancela el Villarreal-Barça en Miami

Relevent, la empresa promotora del evento, ha renunciado a su organización ante "la incertidumbre generada en España las últimas semanas"

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / SERGIO PEREZ / EFE

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

LaLiga ha informado este miércoles que el Villarreal-Barça que debía celebrarse en Miami en el próximo 20 de diciembre ha quedado cancelado. Según explica el organismo que preside Javier Tebas, ha sido el promotor del partido, Relevent, quien ha decidido cancelar el primer partido de LaLiga fuera de España por "la incertidumbre generada en España las últimas semanas".

[Noticia en ampliación]

