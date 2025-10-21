FÚTBOL
El socio de Tebas en EEUU cancela el Villarreal-Barça en Miami
Relevent, la empresa promotora del evento, ha renunciado a su organización ante "la incertidumbre generada en España las últimas semanas"
LaLiga ha informado este miércoles que el Villarreal-Barça que debía celebrarse en Miami en el próximo 20 de diciembre ha quedado cancelado. Según explica el organismo que preside Javier Tebas, ha sido el promotor del partido, Relevent, quien ha decidido cancelar el primer partido de LaLiga fuera de España por "la incertidumbre generada en España las últimas semanas".
[Noticia en ampliación]
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Los entresijos de un saqueo histórico en el cementerio de Zaragoza: quiénes eran, cómo actuaban, dónde vendían los objetos robados y bulos malintencionados
- Un niño cae tres metros al suelo desde un aula de un colegio de Zaragoza