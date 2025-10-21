Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO

El Contazara Zaragoza realiza la ofrenda a la Virgen y es recibido por Natalia Chueca

Foto de familia en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Laura Trives / EPA

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Contazara Zaragoza ha vivido este martes su jornada más institucional con la ofrenda a la Virgen del Pilar y la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fueron recibidos por la alcaldesa Natalia Chueca. En el acto intervinieron, por parte del club, su entrenador Mariano Ortega y el capitán Álvaro del Valle, quienes hicieron entrega de unas camisetas conmemorativas a la alcaldesa y al concejal de Deportes, Félix Brocate.

Por su parte, la alcaldesa Natalia Chueca reconoció la labor de las personas y entidades que, en los últimos años, han dado un impulso fundamental al Balonmano Contazara hasta auparlo a la División de Honor Plata masculina, y le deseó muchos éxitos para que siga progresando en su objetivo de alcanzar la máxima categoría. El Contazara compite en División de Honor Plata por primera vez en su historia cinco años después de su creación.

