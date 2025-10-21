Pedri sale a jugar con sus amigos

Salió Pedri al frente, 22 años, encabezando al segundo Barça más joven de la historia en Europa. El primero, el grupo que firmó el récord de precocidad, fue una colección de suplentes y canteranos que salió a ser examinado por Pep Guardiola una fría noche de diciembre (2011) con la clasificación de la Champions garantizada y al que solo aportaban años Pinto y Maxwell.

Pedri, el quinto capitán de la plantilla, pero el tercero más antiguo, sólo superado por Ter Stegen, sentado en el palco lesionado, y De Jong sentado en el banquillo descansando, lideró un equipo con una media de edad de 23 años (y 214 días) que se jugaba un plácido trayecto en la nueva Champions y una tranquila preparación para el clásico del domingo.

Fermín corre a celebrar el primer gol, con Pedri al fondo / Jordi Cotrina

Otro menor de edad

Szczesny, con sus 35 años, reventó el promedio que rebajaba Dro, con 17, otro menor de edad que debutaba en la competición continental. Pedro Fernández, gallego nacido el 12 de enero de 2008, disfrutó de su segunda aparición con el primer equipo. Su estreno oficial se había producido frente a la Real Sociedad el mes pasado.

Pedri y sus amigos se lo pasaron bien la mayor parte del tiempo. No fue una noche plácida. Ninguna lo es en Europa, aunque el Olympiacos se llevó una tunda mayor que la que recibió el Bate Borisov en 2011 (4-0) con las promesas de Guardiola (23 años y 93 días). El cuadro griego no había marcado ningún gol en las dos jornadas anteriores –el Barça lleva 48 seguidos anotando– pero no vendió barata su piel, con la fuerte presión que ejerció, y el punto superior de madurez que tenía en sus filas: 27 años entre todos.

Dro conduce el balón delante de Podence. / Jordi Cotrina

Sólo hubo un cuarto de hora de zozobra. Qué menos. Los muchachos se distrajeron un rato. Encajaron un gol, vieron de cerca el peligro, y recuperaron el hilo gracias a la expulsión de Heeze y el penalti transformado por Lamine Yamal, en su única acción relevante de la noche. El culé desea pensar que se reserva para el clásico y se exprimirá ante el Madrid.

Champions League: Barcelona - Olympiacos. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pedri no sabe de reservas. Por eso es titular en todos los partidos y no los abandona hasta que se ha terminado el trabajo. Por eso es el capitán de todo un Barça a los 22 años. Aunque no lleve el brazalete, se le reconoce como el líder silencioso de la pandilla. Un día lo será Fermín, jubiloso con el primer triplete de su carrera profesional. El triplete que buscó y no encontró Rashford.

Rashford recibe la felicitación de Balde tras uno de sus goles al Olympiacos. / Jordi Cotrina

Con el 5-1, Flick llamó inmediatamente a Marc Bernal. Para él sí era una oportunidad de seguir recuperándose, falto de forma como está y escasos los minutos de asueto que tiene el Barça.