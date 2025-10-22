Ciclismo
El aragonés Jorge Arcas renueva con el Movistar
El oscense seguirá en el equipo hasta 2027 y cumplirá 12 años en la entidad
El aragonés Jorge Arcas es uno de la extensa lista de ciclistas que ha renovado con el Movistar Team Así lo ha anunciado este miércoles de manera oficial el club español. Además también seguirán los siguientes los integrantes del equipo: Nairo Quintana, Alberto Torres, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda y Orluis Aular, Aude Biannic, Sara Martín y Tota Magalhaes.
En el caso del español Albert Torres y del colombiano Nairo Quintana la continuidad de ambos se prolonga por una temporada, hasta el 2026. Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, alcanzarán los 12 años en la entidad tras ampliar el vínculo hasta el 2027. Y el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el venezolano Orluis Aular, con contrato hasta el 2026, aumentan su vínculo hasta el 2028.
Por su parte, en la escuadra femenina, la experimentada ciclista francesa Aude Biannic renueva por dos temporadas hasta el 2027; Sara Martín, actual campeona de España, hasta el 2028; y la brasileña Tota Magalhaes hasta el 2029.
"Con estas renovaciones, Movistar Team asegura la continuidad de un núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo, consolidando su proyecto deportivo a medio y largo plazo", señala el Movistar Team en un comunicado.
