Zaragoza acogerá el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto infantil y cadete

Este miércoles se ha presentado en el Edificio Pignatelli el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto Infantil y Cadete de la mano de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, la directora general de Deporte, Cristina García, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, y el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB), José Miguel Sierra. El torneo se disputará en Zaragoza del 3 al 7 de enero de 2026.

La capital aragonesa ya fue sede del CESA Cadete-Infantil en 2010 y 2013, los últimos siete años se ha celebrado de forma consecutiva en la provincia de Huelva y en esta edición vuelve a Aragón. Los partidos del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Cadete e Infantil masculino y femenino se jugarán en Zaragoza y en las localidades de Utebo, Alfindén y Torres de Berellén, que disponen de instalaciones deportivas de primer nivel y homologadas para la celebración de los Campeonatos de España.

El sistema de competición será el mismo que el de los últimos años, con las 19 selecciones autonómicas divididas en cinco grupos (cuatro de cuatro y uno último de tres) en una primera fase que otorgará los ocho pases a cuartos de final. El torneo contará con dos finales, una en el pabellón Príncipe Felipe y otra en el Siglo XXI. El CESA reunirá en Zaragoza a 76 selecciones autonómicas, 1.250 deportistas, técnicos y árbitros de todo el panorama nacional, y está prevista la llegada de más de 2.000 acompañantes, familiares y aficionados.