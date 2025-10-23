La cántabra Harang Lee se coloca líder del Santander Golf Tour Zaragoza

La cántabra Harang Lee se colocó como líder en solitario, con un golpe bajo par, tras la primera jornada del Santander Golf Tour Zaragoza, disputada este jueves en el Real Club de Golf La Peñaza.

Lee, ganadora del Santander Golf Tour Cantabria 2020, firmó un comienzo complicado con tres 'bogeys' consecutivos en los hoyos 2, 3 y 4, pero reaccionó con brillantez y acabó con una tarjeta de -1 al final de la jornada, marcada por las adversas condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

"La verdad es que ha sido un día muy complicado. El viento estaba muy fuerte desde primera hora y había que tener mucha paciencia. Empecé con tres 'bogeys' seguidos, pero mantuve la calma y conseguí recuperar con tres 'birdies' consecutivos. No he cambiado nada en mi juego, simplemente seguí pegando buenos tiros y tratando de no frustrarme", declaró Lee a la organización del torneo.

Entre las perseguidoras, la madrileña Marta Sanz se situó a dos golpes de la cabeza (+1) con una tarjeta de 73. Además, la aragonesa Constanza Beamonte, amateur de 14 años, sorprendió con un meritorio decimoquinto puesto en su primera experiencia profesional ante su público.