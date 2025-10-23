El partido de Aspanoa se estrena el Ibercaja Estadio con el Villarreal como rival

La 31ª edición del partido solidario de Aspanoa se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre a las 11.30 horas en el Ibercaja Estadio. Bajo el lema Metamos un gol al cáncer, la cita cambia por primera vez de escenario, abandonando La Romareda por sus obras, para disputarse en el estadio modular del Parking Norte de la Expo: “Cambia el estadio, pero la esencia del partido sigue intacta: que toda Zaragoza se una para meterle un gol al cáncer”, aseguró Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa

El encuentro enfrentará a la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza con la Asociación de Exfutbolistas del Villarreal, que participa por primera vez. El precio de la entrada mantiene su donativo de 4 euros, destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. Gabriel Tirado ha subrayado la importancia vital del evento para la asociación: “Ya sabéis que este partido para nosotros, para nuestra Asociación, es clave. De esta manera podemos mantener nuestra labor. Es aproximadamente el 15% de nuestro presupuesto anual”.

Este año, la recaudación se destinará a dos proyectos concretos. El primero es “la compra de unos equipos informáticos de última generación que permitirán al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet obtener imágenes de mayor calidad”, según ha explicado Tirado. El segundo será “el inicio de una nueva investigación contra cáncer infantil”, desarrollada por científicos aragoneses.

Menos aforo y el reto de la 'Fila cero'

Tal y como ha indicado el presidente de Aspanoa, el traslado al Ibercaja Estadio implica una reducción de aforo: “Con el cambio de ubicación, es menor que en la Romareda y esto se traduce en menos entradas a la venta”. Por este motivo, ha hecho un llamamiento especial a la colaboración: “Pedimos que las adquieran aquellos que tengan intención, quienes vayan a asistir al partido y, aquellos que no puedan venir y quisieran colaborar, colaboren a través de la ‘Fila cero’ que también está disponible en nuestra página”.

Por su parte, Jesús Glaría, presidente de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza, ha definido el encuentro como “el partido del año” para sus jugadores: “Demostramos un año más que somos pioneros en España de esta gran iniciativa”. Glaría ha destacado la presencia de exjugadores del Real Zaragoza que también militaron en el Villarreal, como Cani, Paco Salillas, Moisés García León o Jesús García Sanjuán.

Por parte del Villarreal, Marcos Senna, exjugador del Villarreal y campeón de Europa con España, ha hecho un llamamiento a la asistencia a través de un vídeo que ha enviado el exjugador brasileño: “Los esperamos todos para disfrutar del gran día”. Mientras, Cristina Llop, consejera del Real Zaragoza, ha reafirmado el compromiso del club: “Es un orgullo poder estar un año más aquí”, ha declarado, asegurando que, pese a las “dificultades añadidas” del nuevo estadio, va a ser un evento “a la altura de otras ediciones”. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha instado a la participación: “Quiero hacer un llamamiento a todos los zaragozanos”. Chueca ha puesto en valor la “grandísima labor que hace Aspanoa” para acompañar a niños y familias en “una enfermedad tan dura como es el cáncer”.

Entradas y logística

Las entradas ya están a la venta en la web de Aspanoa, en la sede de la asociación, en Duquesa Villahermosa, 159, y en la tienda oficial del Real Zaragoza. Debido a que las gradas del Ibercaja Estadio no están conectadas, se han emitido cinco tipos de entradas por sectores, todas al mismo precio.

Para facilitar el acceso, el aparcamiento sur del recinto será gratuito ese día mientras que el norte estará cerrado. No obstante, la organización y el ayuntamiento han solicitado el uso del transporte público, que se reforzará fletando los autobuses EM1 y EM2 y aumentando la frecuencia de los tranvías.