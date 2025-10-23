Deportes
Polémica en el Stadium Casablanca por el despido de un técnico de baloncesto: "Es una decisión alejada de los valores del club"
Las familias se movilizan ante la salida de Manuel Pérez, el coordinador de la sección de baloncesto, por un "despido disciplinario", dice el Stadium
Lío en el deporte base aragonés. El despido de Manuel Pérez, coordinador de la sección base del Stadium Casablanca, ha causado la indignación de las familias socias del club, que no comparten la decisión que ha tomado la entidad y amenazan con movilizarse. "La decisión ha colmado el vaso. Ha sido adoptada de forma arbitraria, unilateral, desproporcionada y alejada de los valores que deben imperar en una institución con la historia y trayectoria del Stadium Casablanca".
El club anunció el "despido disciplinario" de Pérez tras una exhausta investigación" en la que se encontraron unas "irregularidades y unos hechos que no podían ser tolerados". El Stadium, por protección de datos, ha preferido no desvelar el contenido de esas investigaciones, aunque ha prometido que, cuando lo considere oportuno, dará toda la información por la que se ha tomado esta "dolorosa decisión".
El comunicado de la entidad no ha frenado el malestar de las familias, que siguen apoyando al técnico y confiando en su inocencia. "Se ha generado una situación de grave tensión interna y desconcierto entre deportistas, entrenadores y familias, socavando así los valores de humanidad, unidad, confianza y respeto", inciden los socios, que se están movilizando ante "lo que consideramos una injusticia que puede fácilmente rectificarse".
Por su parte, Manuel Pérez se remite al comunicado que ha emitido y en el que indica que "no son ciertos los hechos que se me están imputando, como se demostrará en el momento procesal oportuno, pero en todo caso me gustaría recalcar que no tengo nada que ocultar". Además, el ya excoordinador de la sección de baloncesto del Stadium Casablanca afirma que seguirá los consejos de sus abogados, que marcarán "el proceso a seguir".
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias