Polémica en el Stadium Casablanca por el despido de un técnico de baloncesto: "Es una decisión alejada de los valores del club"

Lío en el deporte base aragonés. El despido de Manuel Pérez, coordinador de la sección base del Stadium Casablanca, ha causado la indignación de las familias socias del club, que no comparten la decisión que ha tomado la entidad y amenazan con movilizarse. "La decisión ha colmado el vaso. Ha sido adoptada de forma arbitraria, unilateral, desproporcionada y alejada de los valores que deben imperar en una institución con la historia y trayectoria del Stadium Casablanca".

El club anunció el "despido disciplinario" de Pérez tras una exhausta investigación" en la que se encontraron unas "irregularidades y unos hechos que no podían ser tolerados". El Stadium, por protección de datos, ha preferido no desvelar el contenido de esas investigaciones, aunque ha prometido que, cuando lo considere oportuno, dará toda la información por la que se ha tomado esta "dolorosa decisión".

El comunicado de la entidad no ha frenado el malestar de las familias, que siguen apoyando al técnico y confiando en su inocencia. "Se ha generado una situación de grave tensión interna y desconcierto entre deportistas, entrenadores y familias, socavando así los valores de humanidad, unidad, confianza y respeto", inciden los socios, que se están movilizando ante "lo que consideramos una injusticia que puede fácilmente rectificarse".

Por su parte, Manuel Pérez se remite al comunicado que ha emitido y en el que indica que "no son ciertos los hechos que se me están imputando, como se demostrará en el momento procesal oportuno, pero en todo caso me gustaría recalcar que no tengo nada que ocultar". Además, el ya excoordinador de la sección de baloncesto del Stadium Casablanca afirma que seguirá los consejos de sus abogados, que marcarán "el proceso a seguir".