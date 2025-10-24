Oyarzabal ilumina a la Real Sociedad y amarga al Sevilla

La Real Sociedad, gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal, se llevó los 3 puntos ante el Sevilla (2-1) en el partido inaugural de la jornada 10 de LaLiga EA Sports disputado este viernes en Anoeta.

El partido empezó con un disparo de Carmona a los 24 segundos que acabó en córner a favor del Sevilla. A los 2 minutos casi marcó Oyarzabal tras un golpeo de Vlachodimos que repelió, sin encontrar portería, el capitán realista. A los 7 minutos, Vargas cabeceó solo a la salida de un córner, pero su remate se marchó por encima del marco de Remiro.

En el minuto 16, el árbitro señaló penalti por una mano de Fábio Cardoso y Mikel Oyarzabal no perdonó desde los 11 metros para adelantar a la Real. Por tercera vez esta temporada, los donostiarras estaban por delante en el marcador. El inicio de los hispalenses había sido bueno con 4 córners en 15 minutos, pero a la primera de cambio, gol en contra.

A los pocos minutos, en el 30, el Sevilla igualó la contienda en una jugada ensayada. Centro de Suazo a la salida de una falta lateral, remate de Gudelj desde la frontal del área y, con mala fortuna, Gorrotxategi desvió hacia su portería para poner el 1-1. Las desgracias nunca vienen solas y Yangel Herrera tuvo que pedir el cambio por lesión. En su lugar entró Carlos Soler.

Los donostiarras se volvieron a adelantar gracias a un gran gol de, otra vez, Mikel Oyarzabal. Doblete para el de Eibar en la primera mitad, esta vez, con un buen disparo cruzado desde el interior del área (minuto 36). La Real apretó hasta el descanso, pero el marcador no se movió más.

Ya en la segunda mitad, Almeyda agitó el árbol con tres cambios con la intención de cambiar el rumbo del encuentro. Eso sí, la primera ocasión del segundo acto fue para los locales con un disparo desviado de Soler desde la frontal del área.

El Sevilla lo estaba intentando con bastante más posesión que la Real, pero las ocasiones no acababan de llegar. En esa tesitura, Sergio Francisco introdujo tres futbolistas de refresco para que el equipo no se echase para atrás.

En el 83 Sergio Gómez pudo sentenciar tras un error de Vlachodimos, pero su disparo, algo forzado con el exterior, se marchó ligeramente desviado.

Con este resultado (2-1), la Real cosecha su segunda victoria del curso y se coloca con 9 puntos en el casillero tras las primeras 10 jornadas. Por su parte, el Sevilla se mantiene con 13 puntos en la zona media de la tabla. El siguiente compromiso liguero para los guipuzcoanos será el derbi ante el Athletic en Anoeta y los hispalenses visitarán el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid.