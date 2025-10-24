El Ave Fénix de Mapi León. "He renacido dentro de la selección"

En una entrevista para la Federación Española de Fútbol, la zaragozana Mapi León describe sus sensaciones en su regreso al combinado nacional, en la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora y donde puede jugar esta noche de nuevo (20.00 horas) en la Nations League ante Suecia en Málaga, en una eliminatoria de semifinales con vuelta el martes en Gotemburgo. "Esto es como un Ave Fénix, es renacer, he renacido dentro de la selección", asegura la jugadora aragonesa del Barcelona, que no estaba en el combinado nacional desde julio de 2022. En septiembre de 2023, con Montse Tomé como técnica, renunció a ir a con el equipo.

"Tenía muchas ganas de volver y decir 'aquí estoy yo, esto es lo que soy, no sé si me habíais olvidado, pero os voy a refrescar la memoria, por qué esta ya aquí y por qué sigo en la élite'", afirma en esa entrevista, donde narra lo que ha sentido su entorno estos días, cuando el pasado lunes se hizo oficial su vuelta al combinado nacional tras más de tres años fuera del mismo. "El hecho de venir aquí y estar tan feliz, que me haga tanta ilusión, por eso estoy disfrutando como una enana, es muy bonito. Mi familia está pletórica. Igual mis amigos, dandome la enhorabuena, diciéndome qué guay y espero que sea para disfrutar. Y es que sí. Es lo que espero y lo estoy haciendo", añade.

Nacida el 13 de junio de 1995 en Zaragoza, ha sido internacional en 54 ocasiones, un contador que ahora vuelve a poner en marcha: "Hay muy pocas personas que puedan representar a España, hay 23 futbolistas en una lista y después 11 que son titulares. Qué suerte poder tener esta posibilidad de defender a tu país. Estamos en una época nueva y en un momento nuevo, con cosas muy bonitas por delante, con muchas ganas", asegura, explicando el gol de cabeza que marcó con España cuando se puso el apellido de su madre, Cebrián, en la camiseta. "Cuando vienes puedes elegir qué nombre ponerte y siempre pongo María León y pensé en mi madre, que no le pongo nunca su apellido y me apetecía ponerlo y marqué de cabeza. Será posible que para un día que me lo pongo…".

A sus 30 años, campeona de Liga con el Atlético y de numerosos títulos con el Barcelona, incluidas tres Champions, Mapi asegura ser "una persona más tranquila, serena y paciente, a mi manera, pero con las mismas ganas e incluso más", dice, antes de enseñar sus tatuajes, incluidos los de sus padres, Javier y Pilar, y recordar sus inicios, cuando empezó en el voleibol para no tardar en despertar su pasión por el fútbol y comenzar en el Prainsa Zaragoza. "Cuando era pequeña me impactó mucho y quedó dentro de mí la serie Oliver y Benji (Campeones) y mi madre me tenía que traer cada día la pelota, me recuerdo a mí misma solo con ella. No había niñas jugando, casi siempre todo niños y luego estaba yo", cierra la central aragonesa.