Balonmano
El Bada Huesca lucha hasta el final pero cae derrotado en Córdoba (37-36)
El Ángel Ximenez venció a los de Nolasco en un final de infarto
El Cajasol Ángel Ximénez sumó este viernes su cuarta victoria 'in extremis' en las últimas cinco jornadas al imponerse por la mínima (37-36) al Bada Huesca en un partido frenético, de marcador altísimo, que se decidió con un gol de Daniel Ramos a falta de veintiún segundos para el final.
El conjunto oscense, liderado por un inspirado Frank Cordiés, firmó una gran puesta en escena y dominó el marcador durante la práctica totalidad de la primera mitad, llegando a gozar de ventajas de hasta tres goles (3-6 y 8-11).
Sin embargo, el equipo de Paco Bustos reaccionó en el tramo final del primer acto y, con un parcial favorable impulsado por Paco Bernabéu, logró neutralizar la renta visitante para alcanzar el descanso con un meritorio empate (16-16).
La segunda mitad fue un espectacular intercambio de golpes en el que las defensas desaparecieron, llevando el partido a un ritmo de "correcalles" con constantes empates (22-22, 25-25, 31-31) y mínimas ventajas para ambos.
El Ángel Ximénez entró en el último minuto y medio con ventaja de un gol (36-35) y, a falta de 21 segundos para el final, un latigazo de Daniel Ramos puso el 37-35, un tanto que parecía sentenciar el choque.
El Bada Huesca no se rindió y logró anotar por medio de Frank Cordiés a falta de diez segundos (37-36), pero no hubo tiempo para más, asegurando el conjunto pontanés un triunfo agónico que le acerca a la zona alta de la clasificación
Ficha técnica
37 - Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil (16+21): Elcio Carvalho (p); Dukic, Daniel Serrano (5), Semedo (3), Cuenca (3), Dorado (10) y Tiago Sousa (2) -siete inicial- Álvaro de Hita (ps), Simonet (1), Cabello, Daniel Ramos (4), Bernabéu (6), Aizen (2), McCormick y David Estepa (1).
36 - Bada Huesca (16+20): Ben Tekata (p); Franck Cordiés (9), Samuel Cordiés (2), Ignacio Suárez (9), Carlos Pérez (1), Daniel Pérez (6) y Artur Parera (3) - siete inicial- Decsi (ps), Cuni, Paulo (2), De Souza, Moya, Nasarre, Óscar García (2), Aurelien-Morgan (1) y Nenadic (1).
Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-6, 7-9, 10-11, 13-14, 16-16 (descanso); 18-19, 22-21, 25-25, 28-29, 32-31 y 37-36 (final).
Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce (Comité Catalán). Excluyeron por dos minutos a los locales Dukic, Estepa, Semedo (2) y Daniel Serrano; así como a los visitantes Parera, Nenadic (2), De Souza (2) y Samuel Cordiés.
Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL, disputado en el Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas (Puente Genil).
