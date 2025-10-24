El Contazara Zaragoza tratará de prolongar en Soria su buena racha

El Balonmano Contazara Zaragoza tratará de mantener su buena racha este sábado en Soria ante el Club Balonmano Soria, tras sumar un empate y una victoria en las dos últimas jornadas que le han permitido alejarse de la zona baja de la clasificación.

Tras la clara victoria ante el Trops Málaga la pasada jornada (37-25), el equipo de Mariano Ortega se mide un rival directo por la permanencia que está por debajo de ellos en la clasificación y ante el que tienen una buena oportunidad para sumar dos nuevos puntos.

Para el segundo entrenador, Lucas Calvo se trata de un desplazamiento "complicado" que cuenta con argumentos deportivos de para estar en una situación mejor "tanto en resultado con en la clasificación de lo que están".

"Es un rival que no se da por vencido hasta el pitido final y cuenta con una gran variedad de posibilidades dentro de su plantilla con buenos finalizadores en los extremos, jugadores en primera línea con lanzamiento exterior, y pivotes que hacen mucho daño. A ello se une un bloque defensivo y portería compactos y con pocas fisuras", ha analizado.

Por su parte, el pivote Marcos Andrés ha comentado que el BM Soria a pesar de estar por debajo en la clasificación es un rival que "puede complicar a cualquiera. Venimos de un gran partido y queremos mantener esa dinámica, sabiendo que será clave la concentración y la intensidad durante todo el encuentro".

El partido entre Balonmano Soria y Balonmano Contazara correspondiente a la séptima jornada de la División de Honor Plata se jugará este sábado, a partir de las 18 horas en el pabellón San Andrés de la capital soriana.