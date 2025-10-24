La inglesa Jae Bowers se lleva el Santander Golf Tour de Zaragoza

La inglesa Jae Bowers se alzó con la victoria, su segundo título de profesional, en la séptima prueba del Santander Golf Tour, disputada en el Real Club de Golf La Peñaza de Zaragoza, tras imponerse este viernes a la española Harang Lee en un emocionante hoyo de desempate. Bowers, que arrancó la jornada a cuatro golpes de Lee, que cerró la jornada del jueves al frente de la clasificación con un total de 71 impactos, forzó el desempate con una espectacular remontada tras contabilizar hasta siete birdies.

Una actuación que obligó a la española Harang Lee, que inició su recorrido con un bogey, a embocar un putt de tres metros cuesta arriba en el hoyo 18 para poder disputar el desempate con Bowers. Ronda de desempate que no pudo empezar peor para las dos jugadoras, ya que si Lee envió la bola al rough, la pelota de Bowers cayó en el bunker. Una complicada situación que supo resolver la jugadora inglesa, que tras dejar la bola a cuatro metros de la bandera con su tercer golpe, se alzó con la victoria y el título con un certero putt final, al que o pudo replicar Lee tras fallar en su intento de lograr el par.

La sensación del torneo

Completó el podio la mexicana Alejandra Llaneza, ganadora este año de la prueba disputada el pasado mes de mayo en Ávila, que concluyó tercera con un total de 145 golpes, uno sobre el par, tras entregar este viernes una tarjeta de 70 impactos. Entre las grandes historias del torneo destacó la de la amateur zaragozana Constanza Beamonte, jugadora de solo 14 años y socia de La Peñaza, que volvió a dejar huella. Tras firmar +7 en su debut, completó una segunda vuelta espectacular con el par del campo para concluir su primer torneo profesional en novena posición.