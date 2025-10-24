Nations League femenina | España - Suecia, en directo

España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinicia este viernes la reconquista de la Nations League, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arranca con la ida en La Rosaleda (Málaga), donde podrán reaparecer con la Roja Jenni Hermoso y Mapi León.

La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto. Será en Málaga donde debute oficialmente, en unas semifinales de Liga de Naciones, una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como seleccionadora.

Minuto 15 (1-0) ¡Penalti anulado a España! Derribaron a Salma dentro del área, pero la azulgrana estaba en fuera de juego antes del pase de Aitana. Era clarísimo el penalti

Minuto 14 (1-0) El campo se ha inclinado claramente tras el gol de Alexia. Suecia sufre para tener la pelota

Minuto 11 (1-0) Remate perfecto de la jugadora del Barça, superó con facilidad la barrera y la puso directamente a la escuadra. No tuvo ni una oportunidad Falk.

Minuto 10 (1-0) ¡Madre mía que gooooolazooo de Alexia! ¿¡Donde la ha puesto la dos veces Balón de Oro?!, menudo gol.

Minuto 10 (0-0) ¡Falta clara y amarilla par Angeldhal! Se iba Mariona en dirección a portería y la agarró por detrás. Primera ocasión para España, se prepara Alexia

Minuto 8 (0-0) Lo intenta España por la banda izquierda con Olga Carmona, pero aguanta bien Suecia atrás. Sin ocasiones aún en Málaga. Se nota que es una semifinal

Minuto 6 (0-0) Ahora sí que empieza a plantarse la selección en terreno de juego sueco. A ver si llega el primero

Minuto 4 (0-0) Primeros minutos de control para Suecia. Le cuesta a España tener la pelota

Minuto 2 (0-0) Presión alta del conjunto visitante que obligará a España a ser muy precisa en la salida de pelota.