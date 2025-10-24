Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol

El Pamesa Teruel arranca la Superliga con confianza tras una pretemporada convincente

Los aragoneses recibirán este sábado en Los Planos al Sant Pere en la primera jornada de Liga

Los jugadores turolenses hacen piña en un amistoso

Los jugadores turolenses hacen piña en un amistoso / Voleibol Teruel

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

El Pamesa Teruel comenzará el sábado su participación en la Superliga con el duelo ante el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona en el pabellón Los Planos (18:30), en un partido al que el conjunto turolense llega con la sensación de haber aprovechado al máximo la pretemporada, en la que ha logrado nueve victorias en diez encuentros.

Fabián Muraco, satisfecho con la preparación realizada, ha destacado que las semanas previas han sido muy útiles para ajustar el sistema de juego, evaluar diferentes combinaciones y consolidar una identidad más clara. Según el técnico, el grupo ha entendido cómo competir y cómo responder ante distintas situaciones, algo que considera fundamental para iniciar el campeonato con determinación.

Durante la pretemporada, el Pamesa se midió a rivales de distinto perfil en un calendario diseñado para mantener la exigencia competitiva y que ha dejado buenas sensaciones en todos los aspectos: solidez en el trabajo defensivo, coordinación en el bloqueo y una mejora constante en la construcción del juego.

El cuerpo técnico ha dedicado los últimos días a cuidar los detalles tácticos y a garantizar que toda la plantilla llegue en las mejores condiciones posibles, según ha apuntado Muraco. El técnico ve al equipo con energía y ambición para afrontar un curso que se presenta lleno de retos, tanto en la Superliga como en la Copa del Rey y la próxima participación europea en la CEV Challenge Cup.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
  2. El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
  3. Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
  4. El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
  5. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  6. El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera
  7. El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
  8. Estos son los bares heavys que sobreviven en Zaragoza

El Museo del Origami de Zaragoza celebra los 125 años de la cerveza Ambar

El Museo del Origami de Zaragoza celebra los 125 años de la cerveza Ambar

Directo | Los reyes presiden la ceremonia de los premios Princesa de Asturias

Directo | Los reyes presiden la ceremonia de los premios Princesa de Asturias

El Tarazona llega como favorito a su duelo frente al Betis B

El Tarazona llega como favorito a su duelo frente al Betis B

Kase.O reúne a los cuatro Violadores del Verso sobre un escenario en Ciudad de México

Kase.O reúne a los cuatro Violadores del Verso sobre un escenario en Ciudad de México

Txema Indias, Borja Jiménez y el Real Zaragoza. "No hubo absolutamente nada, ni una llamada"

Txema Indias, Borja Jiménez y el Real Zaragoza. "No hubo absolutamente nada, ni una llamada"

Cómo el deporte ayuda a reconstruir vidas tras un daño neurológico: “Nadie te juzga, más que físicamente es un apoyo mental"

Cómo el deporte ayuda a reconstruir vidas tras un daño neurológico: “Nadie te juzga, más que físicamente es un apoyo mental"

Clase de Jeet Kune Do Bruce Lee

Clase de Jeet Kune Do Bruce Lee

El Pamesa Teruel arranca la Superliga con confianza tras una pretemporada convincente

El Pamesa Teruel arranca la Superliga con confianza tras una pretemporada convincente
Tracking Pixel Contents