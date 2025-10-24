El Pamesa Teruel arranca la Superliga con confianza tras una pretemporada convincente

El Pamesa Teruel comenzará el sábado su participación en la Superliga con el duelo ante el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona en el pabellón Los Planos (18:30), en un partido al que el conjunto turolense llega con la sensación de haber aprovechado al máximo la pretemporada, en la que ha logrado nueve victorias en diez encuentros.

Fabián Muraco, satisfecho con la preparación realizada, ha destacado que las semanas previas han sido muy útiles para ajustar el sistema de juego, evaluar diferentes combinaciones y consolidar una identidad más clara. Según el técnico, el grupo ha entendido cómo competir y cómo responder ante distintas situaciones, algo que considera fundamental para iniciar el campeonato con determinación.

Durante la pretemporada, el Pamesa se midió a rivales de distinto perfil en un calendario diseñado para mantener la exigencia competitiva y que ha dejado buenas sensaciones en todos los aspectos: solidez en el trabajo defensivo, coordinación en el bloqueo y una mejora constante en la construcción del juego.

El cuerpo técnico ha dedicado los últimos días a cuidar los detalles tácticos y a garantizar que toda la plantilla llegue en las mejores condiciones posibles, según ha apuntado Muraco. El técnico ve al equipo con energía y ambición para afrontar un curso que se presenta lleno de retos, tanto en la Superliga como en la Copa del Rey y la próxima participación europea en la CEV Challenge Cup.