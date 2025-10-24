Fútbol
El Tarazona llega como favorito a su duelo frente al Betis B
El equipo turiasonense se enfrentará al conjunto andaluz en el municipal de Tarazona en Primera RFEF, mientras que el Teruel disputa su partido el domingo en Ibiza. Aragón, Utebo y Ejea juegan este sábado en Segunda RFEF
En la novena jornada del grupo 2 de Primera RFEF, la SD Tarazona recibe este sábado a un Betis B con problemas en la clasificación, que se encuentra en los puestos de descenso, por lo que el conjunto aragonés parte como favorito para que los tres puntos de la victoria se queden en casa. El partido tendrá lugar a las 16.15 horas en el municipal de Tarazona. El conjunto turiasonense luchará por salir ganador del encuentro, tras haber perdido en la anterior jornada como visitante frente al Nàstic de Tarragona, y escalar de ese modo posiciones de la tabla.
Al contrario que el CD Teruel, que tiene un complicado desplazamiento hasta Ibiza. El equipo turolense se desplaza a tierras baleares para enfrentarse a la UD Ibiza, este domingo, 26 de octubre, a las 12.00 horas en el campo de Can Misses, en un encuentro que se prevé complicado para los bajoaragoneses ya que tendrán delante un rival que aspira al ascenso, aunque los ibicencos no han tenido un buen inicio y acaban de cesar a su técnico, Paco Jémez.
Tres de Segunda RFEF hoy
En Segunda RFEF, el Deportivo Aragón se medirá este sábado a las 17.30 horas en la Ciudad Deportiva a la SD Logroñés, cuyo objetivo es lograr el ascenso, en un partido complicado para los blanquillos que volverán a tener en el banquillo a Emilio Larraz tras su efímero paso por el primer equipo.
El Utebo, líder del grupo 2, no debería tener muchos problemas en el Santa Ana para deshacerse de su rival el Amorebieta este sábado a partir de las 18.30 horas, aunque los vascos son séptimos. La SD Ejea también tendrá una difícil salida este sábado, a las 18.00 horas, a tierras vascas para medirse al Gernika, un rival que está en la parte alta de la clasificación.
La UD Barbastro, también muy bien posicionada en el grupo 3, ha empezado muy bien el campeonato y este domingo a mediodía en el municipal del Somontano puede tener la posibilidad de encaramarse a puesto de playoff si vence a un Atlético Lleida que llega en posiciones de descenso. También lo tiene complicado el Ebro que necesita puntuar para no hundirse en la zona baja en su visita este domingo a las 17.30 horas al campo de Las Llanas ante un Sestao que aspira al ascenso.
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Estos son los bares heavys que sobreviven en Zaragoza