El Tarazona llega como favorito a su duelo frente al Betis B

En la novena jornada del grupo 2 de Primera RFEF, la SD Tarazona recibe este sábado a un Betis B con problemas en la clasificación, que se encuentra en los puestos de descenso, por lo que el conjunto aragonés parte como favorito para que los tres puntos de la victoria se queden en casa. El partido tendrá lugar a las 16.15 horas en el municipal de Tarazona. El conjunto turiasonense luchará por salir ganador del encuentro, tras haber perdido en la anterior jornada como visitante frente al Nàstic de Tarragona, y escalar de ese modo posiciones de la tabla.

Al contrario que el CD Teruel, que tiene un complicado desplazamiento hasta Ibiza. El equipo turolense se desplaza a tierras baleares para enfrentarse a la UD Ibiza, este domingo, 26 de octubre, a las 12.00 horas en el campo de Can Misses, en un encuentro que se prevé complicado para los bajoaragoneses ya que tendrán delante un rival que aspira al ascenso, aunque los ibicencos no han tenido un buen inicio y acaban de cesar a su técnico, Paco Jémez.

Tres de Segunda RFEF hoy

En Segunda RFEF, el Deportivo Aragón se medirá este sábado a las 17.30 horas en la Ciudad Deportiva a la SD Logroñés, cuyo objetivo es lograr el ascenso, en un partido complicado para los blanquillos que volverán a tener en el banquillo a Emilio Larraz tras su efímero paso por el primer equipo.

El Utebo, líder del grupo 2, no debería tener muchos problemas en el Santa Ana para deshacerse de su rival el Amorebieta este sábado a partir de las 18.30 horas, aunque los vascos son séptimos. La SD Ejea también tendrá una difícil salida este sábado, a las 18.00 horas, a tierras vascas para medirse al Gernika, un rival que está en la parte alta de la clasificación.

La UD Barbastro, también muy bien posicionada en el grupo 3, ha empezado muy bien el campeonato y este domingo a mediodía en el municipal del Somontano puede tener la posibilidad de encaramarse a puesto de playoff si vence a un Atlético Lleida que llega en posiciones de descenso. También lo tiene complicado el Ebro que necesita puntuar para no hundirse en la zona baja en su visita este domingo a las 17.30 horas al campo de Las Llanas ante un Sestao que aspira al ascenso.