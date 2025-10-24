La zaragozana Salma Paralluelo se lesiona en la rodilla con España

La delantera española Salma Paralluelo, jugadora del FC Barcelona, se retiró llorando en el minuto 25 del partido entre España y Suecia de la Liga de Naciones en La Rosaleda (Málaga) tras una caída dentro del área donde se dislocó la rodilla izquierda, la misma donde sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en 2021. La zaragozana transmitió una imagen muy preocupante y puede haber grave lesión en esa articulación.

A falta de pruebas médicas que confirmen una lesión, hay preocupación por el estado físico de la DELANTERA zaragozana, que sufrió una aparatosa caída en el ecuador de la ida de semifinales de La de Naciones, al ser arrollada con contundencia por la defensa sueca Amanda Ilestedt. Incluso la árbitra rumana Iuliana Demetrescu acabó señalando penalti, pero la acción se anuló por fuera de juego previo. Salma se levantó con ayuda de su compañera de equipo y de selección Aitana Bonmatí, y se marchó por su propio pie al banquillo y entre lágrimas, mientras era sustituida por la barcelonista Claudia Pina.

Salma Paralluelo se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el año 2021, cuando jugaba en el Villarreal, y la temporada pasada paró unos meses para tratar unas molestias en el tendón rotuliano que siempre le han acompañado