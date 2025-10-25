Fútbol femenino
Athenea del Castillo vuelve a la selección en sustitución de la lesionada Salma Paralluelo
La atacante culé sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda
EP
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la atacante Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda, siendo sustituida por Athenea del Castillo en la convocatoria de la selección nacional para la vuelta de las semifinales en la Liga de Naciones Femenina.
"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda. La futbolista del FC Barcelona regresará a la ciudad condal para comenzar su recuperación", informó la RFEF mediante un comunicado oficial.
Antes de alcanzar la media hora en La Rosaleda durante la ida de esa 'semi' ante la selección de Suecia, Paralluelo recibió una dura entrada y fue reemplazada en campo por Claudia Pina, autora luego de dos de los cuatro goles con los que España venció (4-0) al combinado sueco.
"En su lugar, Sonia Bermúdez ha convocado a Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta de las semifinales del torneo", señaló la RFEF en otra nota de prensa sobre la cita del próximo 28 de octubre en Gotemburgo.
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- Zaragoza contará con tres nuevas líneas de bus: estos son los días, horarios y recorridos
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
- Detenido un guardia jurado de Huesca que planeaba 'ir a Gaza a matar judíos
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
- Txema Indias, Borja Jiménez y el Real Zaragoza. 'No hubo absolutamente nada, ni una llamada